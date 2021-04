Novi način vođenja nastave u Španiji: Učenici se školuju na plaži

Ispred škole Felix Rodriguez de la Fuente, djeca u maskama sjede pred pametnom tablom na redovima zelenih stolova uredno raspoređenih na pješčanoj obali Playa de los Nietos, prenosi Reuters.

“Sigurno je da se djeca izvrsno zabavljaju. Ono što ovdje nauče, ne zaboravljaju”, rekao je učitelj engleskog jezika Juan Francisco Martinez.

