Ostavila bebu da spava sa otvorenim prozorom: Ujutro je zatekla užas, a onda je komšija otkrio sve

Korisnica Reddita iz malog mjesta kraj Valensije opisala je šta joj se prošlog mjeseca dogodilo u kući i kroz kakvu je noćnu moru prošla.

Žena pod nadimkom Bela86 bila je toliko iscrpljena zbog posla koji je radila svakodnevno i po 12 sati da je te večeri zaspala “kao zaklana” iako je u drugoj sobi imala 18-mjesečnu kćerku.

“Imala sam više sreće nego pameti. Bilo je toplo veče, pa sam nesvjesno ostavila otvoren prozor u kćerkinoj sobi i otišla u svoju kad je zaspala. Kako sam se ispružila na kauču u kući i ja sam zaspala i nisam se budila do jutra. Prethodno sam popila sredstvo za smirenje jer sam imala jako naporan i težak dan na poslu. Nisam ni slutila da sam zbog svoje neodgovornosti mogla da ostanem bez djeteta”, piše Bela na Redditu.

Ona je dodala da je lopov koji je ušao kroz otvoren prozor u dječjoj sobi sigurno znao da njih dvije žive same u kući.

“Muž je u Madridu na poslu već dva mjeseca. Lopov je, sigurna sam, znao da on nije tu i ušao je kroz prozor u kuću. Ujutro kad sam se probudila u njenoj sobi sam zatekla haos. Mnoge stvari su bile ispremještane, fioke otvorene. I u dnevnu sobu je ušao lopov, odnio mi je dvije zlatne ogrlice i više od 2.000 eura iz mjesta gdje držim nešto novca. Ništa nisam čula! Ujutro me je probudilo dijete koje je leglo pored mene. Ustala sam i pogledala oko sebe, zanijemila sam. Poslije petnaestak minuta, zvonio je komšija. Unezvereno me je pitao da li smo u redu. Rekao je da su uhapsili neke pljačkaše koji su obili nekoliko kuća u kraju. Njegovu nisu. Tada mi je sve bilo jasno, nisam im ja bila meta, nego čitav kraj. Imale smo mnogo sreće, mogao je da mi otme kćerku“, napisala je Bela.

Zaključila je da nikad više neće ostaviti prozor otvoren kod kćerke u sobi i moraće da dok je sama s njom ima i nečiju dodatnu pomoć u kući i noću.

“Moja majka nam pomaže danju već neko vrijeme, ali joj predveče kažem da ode svojoj kući. Moraće da u narednom periodu dok se muž ne vrati bude s nama”, naglasila je Španjolka, piše “Objektiv“.

