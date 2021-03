OTKRIVENA CIFRA KOJU JE PRINCEZA DIANA OSTAVILA HARRYJU U NASLJEDSTVO: Sada od toga živi, daleko od kraljevske porodice

Prema izvještaju Forbesa iz 2014. godine, princeza Diana svom je mlađem sinu ostavila pozamašnu svotu novca. Harry je 2014. godine, kada je napunio 30 godina, dobio čak deset milijuna funti od imanja svoje majke.

Diana je u svojoj oporuci, osim Harryja i Williama, navela još neke ljude s kojima je željela podijeliti bogatstvo pa su tako svoj “dio kolača” uzeli i batler Paul Burrell te sedamnaestero kumčadi.

Nakon razvoda od princa Charlesa, Diana je dobila i vrijedni nakit i dionice, koje su nakon njene smrti također pripali sinovima.

Podsjetimo, princ Harry i Meghan Markle otvorili su dušu američkoj voditeljici Oprah Winfrey te ispričali o odnosu s kraljevskom obitelji i odluci da napuste dvor.

“Vodio sam tri razgovora s mojom bakom o tome, a dva razgovora s mojim ocem prije nego što je on prestao odgovarati na moje pozive. A onda se javio i pitao me mogu li to sve staviti na papir. Morao sam to učiniti za svoju obitelj. To nije bilo iznenađenje ni za koga. Jako je tužno što je došlo do toga, ali morao sam to napraviti zbog vlastitog psihičkog zdravlja, ali i moje supruge i sina”, rekao je Harry,piše Index.

