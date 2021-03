“Ko je u rizičnoj grupi ne smije čekati deveti dan, nego peti dan mora leći”

Govoreći o mogućem završetku pandemije, Sait je kazao da je tu ključna vakcina.

“Imamo veliku nadu u vakcine, ali to sporo ide. Ako bi moglo brže, do kraja godine bi mogla biti velika razlika. Već imamo prve podatke da su vakcine efikasne. Ako bi u narednih par mjeseci vakcinisali veliki broj osoba iz rizičnih grupa, to bi smanjilo masovnu hospitalizaciju i mogli bi da pričamo o virusu kao o gripu”, kazao je.

Navodi da pacijenti koji su prebolili Covid imaju imunitet narednih šest do osam mjeseci. piše “N1“.

“Nakon toga možete imati reinfekciju. Drugi puta ne ide loše. Imali smo ne više od 30 takvih pacijenata i nijedan se nije pogoršao, niti bio hospitaliziran”, pojasnio je.

Upitan koliko je važna količina antitijela da bi se organizam odbranio od virusa, Sait tvrdi nije važno jesu li vrijednosti na 50 ili 500.

“Važna je neutralizacija. Neki imuniteti mogu da neutrališu virus sa 50, neki sa 500. Oni koji imaju manje antitijela ne treba da se brinu”, istakao je i dodao:

“Ako imate vakcinu onda je još lakše. Virus opet može da se dobije poslije vakcine, ali sve vakcine su stopirale mortalitet”.

Dotakao se i pitanja različitih varijanti korona virusa, rekavši da se one razliku samo u povećanoj mogućnosti prenosa, te da različite varijante nemaju i različite simptome.

“Ove tri varijante (britanska, južnoafrička i brazilska) dva puta se više šire, a oko u vezi mortaliteta nije velika razlika. Ne treba se tu koncentrisati na simptomatologiju. Ako imate bilo kakve simptome, treba se pratiti. Treba se znati kada u bolnicu. Ko je u rizičnoj grupi ne čekati 9. dan, nego 5-6. dan mora leći”, kazao je.

