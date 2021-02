Njemačka virologinja traži strože mjere: Mutanti iz Velike Britanije i drugi će nas pregaziti, virus je dobio raketni pogon

Brinkmann je članica savjetničkog tima Angele Merkel za borbu protiv pandemije, a sutra najveće europsko gospodarstvo odlučuje što će nakon 15. veljače, kad istječe važenje posljednje odluke o lockdownu. Mnogi su očekivali da će se ići u ukidanje lockdowna jer Njemačka ima sjajan pad broja novozaraženih. No virus ima drugu logiku, javlja Jutarnji list.

U Europi je na djelu britanski soj koronavirusa, puno zarazniji od starog. Još se ne zna je li britanski soj zarazniji 30 ili 50 posto, kaže njemačka virologinja.

‘Ali čak i sa samo 30 posto, imamo zapravo potpuno novu pandemiju. Nova pandemija takoreći se zagrijava u pozadini, a da je još nismo uspjeli jasno vidjeti. S njom se nećemo moći nositi mjerama koje su sada na snazi. Ponovno će brojke eksponencijalno rasti pa ćemo morati još rigoroznije sprečavati kontakte. Pitanje je samo hoćemo li to učiniti jednom, odlučno i dosljedno ili ćemo ući u kratko otvaranje, kao uvod u novo dugo zatvaranje’, tumači Melanie Brinkmann u intervjuu u posljednjem broju njemačkog Der Spiegela.

Drugim riječima, savjetnica Angele Merkel zalaže se za to da se odmah proglasi potpuna karantena, sveobuhvatna i kratka. Ako se to ne učini, ako se bude oklijevalo, britanski soj natjerat će nas u dugotrajni neželjeni lockdown. I to ne samo Njemačku jer se britanski soj (i drugi sojevi) širi Europom.

U pitanju je samo nekoliko tjedana prije nego što se visokozarazni soj proširi Njemačkom, upozorila je kancelarku i premijere pokrajina.

‘To sam jasno rekla: mutanti iz Velike Britanije i drugi će nas pregaziti, virus je dobio raketni pogon. Sad je pitanje možemo li dobiti na vremenu, možemo li zaustaviti trijumfalno napredovanje novih sojeva? (…) Objasnila sam da je svejedno imamo li sada 0,5 ili 1,5 posto: dogodit će se to kao u Engleskoj, sojevi će prevladati. To je zakon prirode’, ističe njemačka virologinja Melanie Brinkmann.

