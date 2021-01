GRETA DANAS IMA 18 GODINA, pogledajte kako izgleda: NJENA OBJAVA IMA 200 HILJADA LAJKOVA

“Noćas me možete pronaći u lokalnom pubu gdje razotkrivam sve mračne tajne koje stoje iza teorija zavjera o klimatskim promjenama i štrajku u školi te mojim zlim upraviteljima koji me više ne mogu kontrolirati! Napokon sam slobodna!!”, napisala je uz fotografiju na kojoj pozira u majici s natpisom Flat Mars Society.

Za svoju objavu klimatska aktivistica dobila je gotovo 200 tisuća lajkova.

Thunberg je zadobila međunarodnu pozornost nakon što je sama započela školski prosvjed ispred švedskog parlamenta 2018. godine, prenosi “Novi“.

Već dva puta bila je nominirana za Nobelovu nagradu za mir.

Thank you so much for all the well-wishes on my 18th birthday!

Tonight you will find me down at the local pub exposing all the dark secrets behind the climate- and school strike conspiracy and my evil handlers who can no longer control me!

I am free at last!! pic.twitter.com/w1VBG83VVN

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) January 3, 2021