12 NEOČEKIVANIH PREDVIĐANJA BILLA GATESA ZA 2021. GODINU: Pogriješio sam u jednoj stvari i to me čini sretnim

Naime, Gates kaže da je u posljednje vrijeme optimista i da će se svijet u 2021. oporaviti od svih nedaća koje su ga snašle tokom 2020. godine. Podsjetimo, još 2015. on je predvidio pandemiju, pa se njegova predviđanja ne uzimaju zdravo za gotovo.

Poznato je da je Gates čovjek koji je posvetio mnogo vremena, ali i novca borbi protiv pandemije koronavirusa, a njegov najnoviji post na blogu, otkriva šta će sve 2021. godinu učiniti boljom od 2020.

1. Brzi razvoj vakcine

Gates kaže da je brzina kojom su farmaceutske kompanije stvorile i testirale ne jedno, već nekoliko vakcina dovoljna da pokaže koliko će se brže i bolje stvari riješiti u sljedećih godinu dana.

– Ljudi nikada u povijesti nisu postigli veći napredak u borbi protiv bolesti, kao što je svijet postigao ove godine kada je riječ o borbi protiv pandemije koronavirusa, rekao je Gates dodajući kako bi cjepiva mogla potrajati desetljeće.

– Ovaj put je stvoreno više cjepiva u manje od godinu dana, dodao je Bill Gates.

2. Ljudi su prihvatili nošenje maski i fizički se distancirati

Nadamo se da će ljudi i dalje poštovati ove mjere, što znači da ćemo u budućnosti pridonijeti sporijem širenju virusa i spasiti živote, sve dok imunizacija ne završi, što će nas učiniti zdravijima.

3. Zajedničko rješenje globalnih problema

Činjenica da je pandemija bila globalna i da je cijelo čovječanstvo doprinijelo da masovno cijepljenje započne što je prije moguće, potiče da ćemo u budućnosti moći riješiti sve velike probleme širom svijeta.

Nema problema s kojim se nećemo moći nositi.

4. Bit će više vakcina

Ranije ove godine Gates je govorio o svojoj namjeri da uloži milijarde u razvoj proizvodnih kapaciteta za sedam potencijalnih vakcina, dok je očekivao da će uspjeti samo dva od njih.

Sada, međutim, Gates tvrdi da razvoj dva dobra cjepiva sugerira da će i ostala biti uspješna.

– S toliko tvrtki koje imaju različite pristupe, imamo puno veće šanse da se vakcine pokažu sigurnima i učinkovitima. Već postoje dva sigurna, a možda ih dolazi još, napisao je.

5. Zajednički financijski rizik

Jedan od glavnih razloga zašto je razvoj cjepiva obično tako spor jest financijski rizik. Ipak, Gates je rekao da inspiraciju crpi iz činjenice da se toliko entiteta potrudilo da podijeli isti rizik.

U nekim je slučajevima to bila nacionalna vlada, poput Sjedinjenih Država ili Njemačke, rekao je.

U drugim slučajevima to je bila skupina pod nazivom CEPI, Koalicija za inovacije u pripravnosti za epidemije, koju financira naša zaklada i nekoliko vladinih i filantropskih partnera, kazao je Gates

6. Postigli smo sjajan cilj: proizvodnju cjepiva

Od cjepiva do razvoja postigli smo sljedeći veliki cilj: Proizvodnja. Zapravo, svjetska proizvodnja cjepiva u osnovi će se morati udvostručiti za godinu dana kako bi se zadovoljila potražnja.

Jedan od razloga zbog kojih je Gates rekao da ovdje vidi razlog za nadu i zahvalnost je razvoj “sporazuma iz drugog izvora”, koji prekogranično povezuju farmaceutske tvrtke.

– Teško je procijeniti koliko su neobični ovi sporazumi s drugim izvorima. Zamislite da Ford nudi jednu od svojih tvornica kako bi Honda mogla sklapati poslove, to je točno, napisao je Gates.

7. Logistika distribucije cjepiva

– Proizvodnja potrebnih pet do 10 milijardi doza je dovoljno teško, ali već sada vidimo da je sljedeća stvar s kojom se treba pozabaviti distribucija. To je i logistička i financijska prepreka, rekao je Gates.

Gates izražava nadu da će stručnjaci to razumjeti i da će bogate zemlje pomoći siromašnijima.

8. Poraz skepticizma

Čak i prije koronavirusa bilo je ljudi koji su bili skeptični prema cjepivima općenito, a prevladavanje te sumnje je naravno izazov.

– Ne pomaže ni to što postoje lažne teorije zavjere o cjepivima, od kojih neke uključuju Melindu (Gatesovu suprugu) i mene, rekao je Gates dodajući kako se nada da će “vjerodostojni vođe, posebno političari, vođe zajednice, znanstvenici i članovi porodice , liječnici” kako bi mogli prevladati probleme uvjeravanja.

9. Povećanje liječenja

Gates je napredak u terapiji naveo kao jednu od stvari na kojima je uistinu zahvalan. Među njima: steroidi poput deksametazona i monoklonska antitijela.

Slično cjepivu, sljedeći izazovi za nove terapije su proizvodnja i distribucija.

– Da bi se nosila s tim, naša je zaklada potpisala sporazum iz drugog izvora u kojem će Fujifilm ‘Diosinth’ proizvesti antitijelo koje je razvio Eli Lily, napisao je u svom blogu.

– Te će doze biti usmjerene na zemlje s niskim i srednjim dohotkom, a cijene će se odrediti u skladu s tim

10. Ispitivanje napretka

Općenito, Gates je namjeravao razviti manje invazivne Covid testove.

– Uz malo sreće, dani testova na Covid-19 koji će se gurati u grlo uskoro će proći, napisao je.

Veliki je izazov u SAD-u postizanje rezultata testova dovoljno brzo da bi bili korisni. Ali i ovdje ima napretka.

– Prošle sedmice imale su dobre vijesti u tom pogledu kada je FDA odobrila prvu dijagnostiku koju ljudi mogu koristiti kod kuće, bez slanja uzorka u laboratorij. Čini se kao test na trudnoću kod kuće, napisao je.

11. Korona je manje razorna u siromašnim zemljama

– Pogriješio sam u jednoj stvari i to me čini sretnim, barem se nadam da sam pogriješio, a to je i moj strah da će koronavirus podivljati u zemljama s niskim prihodima, napisao je Gates.

Zapravo, smrtnost i stope smrtnosti u supsaharskoj Africi zapravo su ispod onih u Sjedinjenim Državama i Europi.

Međutim, ovu dobru vijest ublažava činjenica da je preusmjeravanje na Covid-19 u Africi “poremetilo napore u otkrivanju i liječenju HIV-a / AIDS-a, malarije, tuberkuloze i drugih bolesti”, rekao je Gates. “Kao rezultat toga, Covid-19 ostao je na niskom popisu bolesti opasnih po život.”

12. Globalna saradnja je najbolja stvar koja nam se dogodila

– U cjelini, svijet je jedinstven u borbi protiv pandemije, a ta solidarnost i zajedništvo u ovom ‘ratu’ nešto je što nudi nadu u bolje sutra i čovječanstvo, kao i pobjedu nad svim ostalim globalnim izazovima koji predstoje. Ova globalna suradnja jedan je od razloga zašto vjerujem da će godina pred nama biti bolja u svakom smislu, ne samo u pogledu pandemije koju ćemo staviti pod kontrolu, napisao je Gates.

– Također, na kraju vjerujem da svijet sada ima priliku poduzeti konkretne korake 2021. godine u vezi s jednim od velikih izazova našeg vremena: klimatskim promjenama, dodao je, prenosi Nova.

Facebook komentari