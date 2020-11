Talijanski znanstvenik predviđa kraj pandemije u aprilu ili maju sljedeće godine

Sannino je rukovoditelj grupe znanstvenika i istraživača koji su već ranije, koristeći matematičku metodu, prognozirali da će se novi val pandemije dogoditi između listopada i studenog.

“Naše procjene su se pokazale vrlo pouzdanim, očekivali smo da će vlada uvažiti rezultate do kojih smo došli i poduzeti na vrijeme odgovarajuće mjere, no to se nažalost nije dogodilo”, izjavio je profesor Sannino za talijanski dnevni list Il Fatto Quotidiano.

Prema novim procjenama objavljenim u akademskom časopisu Scientific Reports, u Italiji bi brojka zaraženih od Covida-19 mogla dostići čak osam milijuna.

Sannino tvrdi da smo sada tek na početku drugog vala pandemije Covid-19 i da će se efikasnost mjera koje se sad poduzimaju pokazati tek za nekoliko tjedana.

