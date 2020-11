Glavni američki epidemiolog napao Bijelu kuću zbog situacije s koronom

U intervjuu za Washington Post koji je objavljen jučer navečer Fauci je kritizirao Bijelu kuću i kazao kako je dopustila da na njenu strategiju borbe protiv virusa utječe mišljenje neuroradiologa koji nema nikakvo obrazovanje na polju zaraznih bolesti.

Dodao je kako cijeni iskrenost predstojnika Ureda Bijele kuće Marka Meadowsa, koji je tijekom nedavnog intervjua priznao CNN-u da je Trumpova administracija odustala od pokušavanja kontroliranja širenja covida-19.

“Stvarno imam problema s tim čovjekom”

Glavni američki stručnjak za zarazne bolesti nije skrivao kako je nezadovoljan porukama neuroradiologa Scotta Atlasa, koji je nedavno postao glavni predsjednikov savjetnik za covid-19. Naime, Atlas, član radne skupine za koronavirus Bijele kuće, postao je sve bliži predsjedniku nakon što su se Fauci i liječnica Deborah Birx povukli iz javnosti. Atlas je umanjivao učinkovitost nošenja maski i govorio kako nije toliko bitno testirati asimptomatske osobe.

“Stvarno imam problema s tim čovjekom. On je pametan momak, ali govori o stvarima o kojima nema stvarnog znanja ili iskustva. Kada secirate to što je rekao, vidite da to nema nikakvog smisla”, rekao je Fauci za Atlasa.

Odgovor Bijele kuće

Fauci i Birx su bili glavne osobe u kreiranju strategije zaustavljanja širenja covida-19 u prvim danima pandemije. No kako je vrijeme prolazilo, Trump je postajao sve frustriraniji Faucijevim nastupima u medijima, piše CNN.

Tijekom razgovora s predizbornim osobljem u listopadu Trump je Faucija i ostale zdravstvene djelatnike nazvao “idiotima” i rekao da su se Amerikanci zasitili slušanja o pandemiji.

Scott Atlas je vrlo brzo nakon intervjua u Washington Postu odgovorio Fauciju na Twitteru koristeći se nizom hashtagova poput #Nesigurnost ili #Neugodno mu je.

Faucija je kritizirao i zamjenik tajnika Bijele kuće Judd Deere tvrdeći da se neprimjereno igrao politike nekoliko dana prije izbora, prenosi “Index“.

“Neprihvatljivo je za Faucija, člana predsjedničke skupine za koronavirus i nekoga tko je hvalio postupke predsjednika Trumpa tijekom pandemije, da se tri dana prije izbora odluči igrati politike”, kazao je Deere.

“Kao član radne skupine Fauci je bio dužan izraziti zabrinutost ili se zalagati za promjenu strategije, ali on to nije učinio, nego je kritizirao predsjednika u medijima i hvalio njegovog političkog protivnika”, dodao je.

Facebook komentari