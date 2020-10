Supruga američkog predsjednika Melanija Tramp (Trump) poručila je da se osjeća dobro i da se nada brzom oporavaku od koronavirusa.

– Hvala vam za ljubav koju nam šaljete. Imam blage simptome i osjećam se dobro. Veselim se brzom oporavku – napisala je prva dama Amerike na Twitteru, prenosi “Avaz“.

Thank you for the love you are sending our way. I have mild symptoms but overall feeling good. I am looking forward to a speedy recovery.

— Melania Trump (@FLOTUS) October 2, 2020