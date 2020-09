Zaprosio je djevojku i počeo slaviti zaruke, nekoliko minuta kasnije bio je mrtav

Fotografija mladog para koji se tek zaručio snimljena je samo par minuta prije zaručnikove iznenadne smrti.

Joao Guilherme Torres Fadini (24) i njegova novopečena zaručnica Larissa Campos s prijateljima su slavili zaruke na rijeci Sorocaba u Brazilu.

Mladić, za kojeg tvrde da je bio dobar plivač, poljubio je zaručnicu i ušao u rijeku, a samo par minuta kasnije se utopio.

“Nakon što me poljubio, skinuo je košulju i skočio u rijeku s još nekim prijateljima. Rekao mi je da ga pričekam i da me voli. Počeli su se utrkivati do druge obale. Mnogi su odustali, no on i moj šogor Gabriel su nastavili”, ispričala je Larissa za G1 News.

Svjedoci tvrde da je Joao u jednom trenu samo nestao ispod površine. Prijatelji su ga pokušali pronaći i odmah su pozvali hitne službe.

Ubrzo su stigli vatrogasci te započeli potragu s čamcima i roniocima, a njegovo su tijelo pronašli sat i po kasnije.

“Dok smo čekali spasioce, svugdje smo ga tražili, ali ga nismo mogli pronaći. Tek sat i po nakon što su ga počeli tražiti, ronioci su pronašli njegovo tijelo”, ispričala je Larissa.

Mladi par je već imao određen datum vjenčanja, a 8. septembra su trebali proslaviti drugu godišnjicu veze,piše Fokus

“Neprestano mislim na njega i sanjam ga. Sve što mi je ostalo su uspomene na ono što smo planirali i na zajedničke snove”, zaključila je Larissa.

