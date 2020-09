Silvio Berlusconi pozitivan na korona virus

“Predsjednik nastavlja raditi iz svoje rezidencije u Arcoreu, gdje će provesti očekivano razdoblje izolacije. U svakom slučaju, nastavit će podržavati Forzu Italiju i kandidate desnog centra na regionalnim i administrativnim izborima, svakodnevnim intervjuima u novinama, na televiziji i na društvenim mrežama”, saopćeno je.

Inače, nakon što je Flavio Brigiatore, bogataš i između ostalog vlasnik čuvene diskoteke na Sardinji “Milijarder” hospitalizovan zbog zaraze Covidom19, mnogi koji su ga sreli proteklih dana požurili su da se testiraju.

Između ostalih i lider stranke “Forza Italia”, Silvio Berlusconi koji se, kako su saopštili iz stranke, podvrgnuo dvostrukom testiranju, prenosi “N1“.

Berluskoni i Brigiatore su se sreli 12 augusta na Sardinji, u Berluskonijevoj vili, nakon susreta objavljena je i fotografija na društvenim mrežama.

