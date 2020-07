Njemačka upozorila: Drugi val je već tu

“Drugi val koronavirusa već je tu. Događa se svaki dan. Sada svaki dan imamo žarišta zaraze koja bi se mogla pretvoriti u vrlo visoke brojeve”, kaže predsjednik vlade Saske Michael Kretschmer za subotnje izdanje Rheinische Post.

Kretschmerove riječi poklopile su se s objavom državnog instituta Robert Koch (RKI) da je zabilježen značajni dnevni porast novih infekcija s oko 500 na oko 800 u protekloj sedmici, piše Hina.

“Taj je razvoj događaja vrlo zabrinjavajući i RKI će ga nastaviti pozorno motriti”, kazala je glasnogovornica za dpa u petak navečer.

“Daljnje pogoršanje stanje mora se izbjeći.”

U Njemačkoj je najmanje 205.269 ljudi zaraženo koronavirusom od početka epidemije, a dosad je 9.118 zaraženih osoba preminulo.

Procjenjuje se da se od zaraze oporavilo 189.800 osoba.

RKI je u petak objavio da, iako broj slučajeva raste u čitavoj zemlji, više od 60 posto porasta otpada na Sjevernu Rajnu Vestfaliju i Baden-Wuerttemberg, prenosi “Radiosarajevo“.

Njemački ministar zdravstva Jens Spahn kazao je kako je porast broja zaraženih “najvećim dijelom povezan s putovanjima, povratkom putnika iz nekih regija, od kojih su neke na zapadnom Balkanu i iz Turske”.

“U ovom trenutku imamo mnogo manjih žarišta”, kazao je Spahn.

Pitanje je “hoće li se to sada pretvoriti u val ili ćemo to uspjeti slomiti zajedno, odnosno brzo identificirati i omesti puteve prenosa zaraze. To zahtijeva ciljano ali istodobno i skupo testiranje”.

Facebook komentari