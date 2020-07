Bh. naučnik Branko Rihtman primio vakcinu Oxforda: Evo kad stiže cjepivo

„Prvo sam se javio preko online formulara na kojem su tražili dobrovoljce, drugu fazu ispitivanja vakcine, i nakon enkoliko dana pozvali su me iz bolnice u kojoj se obavlja istraživanje. Tu su mi postavili nekoliko pitanja: koliko imam godina, zdravstveno stanje, čime se bavim, koliko često dolazim u kontakt s ljudima… te su me nakon par dana opet pozvali i rekli mi da su me odobrili za učestvovanje, ali da moram doći u bolnicu kako bi provjerili imam li već antitijela na COVID. Dakle, zanimalo ih je da li sam već bio izložen virusu (oni koji jesu, ne mogu primiti vakcinu, op.pr.), zatim su mi uzeli krv, napravili test, dobili negativne rezultate i pozvali me da primim vakcinu“, govori na početku razgovora za portal “Radiosarajevo“Rihtman.

Pojašnjava nam da je ta vakcina zapravo kao i svaka druga.

„Vakcinu su mi dali u rame lijeve ruke, zadržali me kako bi vidjeli da li ću dobiti neke nuspojave. Sve je bilo normalno. Nakon primljene vakcine svake sedmice uzimam sam sebi bris i šaljem na provjeru. Riječ je o poznatom PCR testu koji provjerava da li sam zaražen“, ističe naš sagovornik.

Kako kaže, nakon 30 dana, tri, šest i 12 mjeseci uzet će mu se ponovo krv i provjeriti antitijela.

Za portal Radiosarajevo.ba govori kako se odlučio isključivo sam na ovaj korak zato što je vakcina zaista potrebna. Mišljenja je da se nećemo moći vratiti u normalno stanje bez vakcine.

„Vakcina je neophodna. Kao što vidite, ovaj virus neće sam od sebe otići, jer se stalno vraća, a ljudi se ne mogu stalno držati zatvoreni beskonačno. Tako da – bez vakcine nema povratka u normalan život“, zaključuje Rihtman.

Ova specifična vakcina kaže da bi trebala, prema dosadašnjim rezultatima i brzini kojom se stvari kreću, biti dostupna na jesen.

„Svima je cilj da se to uradi što prije kako bi se ljudi mogli vakcinisati i počeli vraćati u normalan život prije sezonske gripe koja krene u zimu. To će nam samo dodatno stvoriti opterećenje na zdravstvene ustanove. Smatram da je svima u interesu da se to što prije i što sigurnije desi, a to je kraj septembra, početak oktobra“, otkriva nam ovaj bh. stručnjak te dodaje kako želi da ljudi počnu razmišljati o osobama pored sebe.

Na kraju razgovora za portal Radiosarajevo.ba Branko Rihtman, mikrobiolog Univerziteta Warwick, savjetuje svima da počnu vjerovati naučnicima, a ne raznim bapskim pričama koje se šire po internetu.

