Srušio se avion sa 107 putnika i članova posade

Avion pakistanske državne aviokompanije Pakistan International Airlines (PIA) na letu iz Lahorea prema Karačiju srušio se u petak u blizini aerodroma u Karačiju, saopćili su zvaničnici, javlja “FENA”.

Avion se srušio u stambenom naselju Model Colony u predgrađima Karačija, oko dva kilometra od međunarodnog aerodroma Jinnah.

Portparol PIA izjavio je da je 107 ljudi bilo u avionu. Pojasnio je da se radi o 99 putnika i osam članova posade.

Snimci postavljeni na društvene mreže prikazuju dim kako se uzdiže iznad naselja u kome se nalaze stambene zgrade, prenosi Reuters.

Terrible, terrible news!

Pakistan International Airlines plane with 91 people onboard has crashed in a residential area in Karachi. pic.twitter.com/pMkXDraqbs

— Ahmer Khan (@ahmermkhan) May 22, 2020