U Los Angelesu na plažu se može samo s maskom na licu

Stanovnici okruga Los Angeles smiju na plažu ako nose masku kada nisu u moru te ako su “aktivni”, odnosno ako surfaju, plivaju ili trče, piše Tportal.

Zabranjeno je sjedenje na pijesku.

“Mislim da je to stvarno dobro. Ljudi obraćaju pažnju, zbilja nitko ne leži ovdje, inače bi guverner Newsom bio ljut jer je pravilo da se krećemo”, kazao je Caron Carus iz Manhattan Beacha, jugozapadno od Los Angelesa.

Agencija za nacionalne parkove u srijedu je dozvolila ograničen pristup nacionalnim parkovima Grand Canyon i Yellowstone koji su prethodno bili zatvoreni.

Čelnica odjela za zdravstvo okruga Los Angeles Barbara Ferrer u utorak je rekla da će odredba o nenapuštanju doma za otprilike 10 milijuna stanovnika okruga ostati na snazi cijelo ljeto, iako će neke restrikcije biti ublažene.

Brojni su se pak guverneri odlučili za brže pokretanje ekonomije, strahujući od ekonomskih posljedica.

New Jersey i Iowa predstavili su mjere za pokretanje gospodarstva, dok je, s druge strane, Washington D. C. produžio odredbu o nenapuštanju doma do 8. lipnja.

Vrhovni sud države Wisconsin proglasio je nevažećim produženje odredbe o nenapuštanju doma koju je donio demokratski guverner Tony Evers.

Do sada je 16 kalifornijskih okruga dobilo dozvolu od savezne države da ublaže mjere te su, primjerice, u njima otvoreni restorani.

Tvrtka za proizvodnju električnih automobila Tesla postigla je dogovor s lokalnim vlastima o ponovnom pokretanju proizvodnje u gradu Fermontu na sjeveru Kalifornije.

Američki guverneri u srijedu su zatražili od kongresmena da ostave po strani stranačke podjele i odobre sredstva savezne pomoći gradovima i državama s posebno ugroženim ekonomijama.

“To nije kriza crvene države ili plave države. Kriza ne napada demokrate ili republikance, već Amerikance”, stoji u zajedničkom priopćenju čelnika Udruženja guvernera Larryja Hogana, republikanskog guvernera Marylanda, i potpredsjednika Udruženja, demokratskog guvernera New Yorka Andrewa Cuoma.

Crvena država kolokvijalni je naziv za saveznu državu u kojoj su na vlasti republikanci, a plava za državu u kojoj su na vlasti demokrati.

Demokrati, koji imaju većinu u Zastupničkom domu, u utorak su predstavili paket pomoći vrijedan više od 3 bilijuna dolara, za savezne države, poslovne subjekte i obitelji pogođene pandemijom.

Republikanci ne žele usvojiti novi paket pomoći gospodarstvu, dok se ne procjeni učinak prethodnih mjera vrijednih gotovo 3 bilijuna dolara.

Predsjednik Donald Trump u srijedu se usprotivio demokratskom prijedlogu te je kazao da taj prijedlog neće postati zakon.

