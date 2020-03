Bogota: Pobuna u zatvoru zbog straha od koronavirusa, 23 mrtvih, najmanje 60 povrijeđenih

Tokom pobune koja se dogodila u subotu navečer povrijeđeno je sedam zatvorskih čuvara. Haos je navodno nastao zbog nezadovoljstva zatvorenika sanitarnim uvjetima u vrijeme pandemije koronavirusa, a sukob je završen krvavo. Dva čuvara su u kritičnom stanju, prenosi “Klix“.

Ministrica pravde Margarita Cabello je rekla da se radi o masovnom pokušaju bijega iz zatvora sličnom onim koji su zabilježeni u drugim kolumbijskim zatvorima.

Zatvor La Modelo je bio mjesto najgoreg nasilja, a snimci haosa kruže društvenim mrežama. Na jednom od njih se vidi požar u zatvoru, kao i čuvar koji leži.

Objavljen je i snimak pokušaja uspostavljanja dijaloga između operativaca, čuvara i zatvorenika.

Ministarstvo pravde traži od vlade da privremeno oslobodi neke kategorije zatvorenika.

Tokom nemira niko od zatvorenika nije uspio pobjeći. Ona smatra da razlog nemira nije sanitarni problem.

“Ne postoji sanitarni problem koji bi doveo do ovog plana i pobune. Nema zarađenih u zatvoru”, kazala je Cabello.

Kolumbija je u blokadi jer je u ovoj zemlji zaražena 231 osoba, a dvije su umrle.

Leaked Footage From Colombia 🇨🇴 ( Bogota prison ): #coronavirus panic hits a new levels as prisoners resort to riot that leaves 23 dead and nearly 100 injured…

