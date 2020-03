Širi se koronavirus, ali i rasizam: Azijatkinja ušla u metro, žena pored nje pokrila lice

Djevojka koja se na Twitteru zove Min podijelila je snimku svog boravka u metrou u New Yorku. Naime, djevojka je azijskog porijekla, a čim je ušla u javni prijevoz, žena prekoputa nje pokrila je lice maramom, aludirajući na to da je Min sigurno zaražena koronavirusom jer je Azijatkinja, prenosi LADbible.

“Ušla sam u metro, a neka je bjelkinja istog trenutka pokrila usta maramom. Pomislila sam da ne bi bila loša ideja da tobože kašljem da vidim kako će odreagirati. Rasizam izlazi na vidjelo…”, glasi tvit korisnice s Twittera po imenu Min.

So I get on the train and this white woman immediately covers her mouth with a scarf when she sees me. I thought it would be interesting to fake cough and see how she reacts. The racism is showing Jan! (Too bad we couldn’t hear her mumbling under that racism!) pic.twitter.com/DW4HNdoKwh

— min (@princessmin_c) March 2, 2020