Priča mladog Kineza koji se oporavio od koronavirusa: “Kako sam u tri sedmice došao do pakla i natrag”

Epidemija izazvana koronavirusom ne jenjava. U Hrvatskoj je potvrđen sedmi slučaj oboljele osobe, a broj zaraženih nastavlja rasti i u drugim zemljama. Situacije je najteža u Kini, gdje su u subotu zabilježena 573 nova slučaja koronavirusa, što je najveći sedmični porast zaraženih u toj zemlji ovoga tjedna. Jučer je u Kini umrlo 35 osoba, čime se broj mrtvih u toj zemlji popeo na 2780. Od umrlih u subotu samo jedna osoba nije iz pokrajine Hubei, gdje je izbila epidemija, već iz susjedne pokrajine Henan. U Hubeiju je zabilježeno 570 novih slučajeva, od kojih 565 u pokrajinskom sjedištu Wuhanu, prenosi “Net“.

Baš iz Wuhana dolazi priča koju je objavio The Guardian. Novinar britanskog lista razgovarao je s čovjekom koji je preživio koronavirus, i u detalje prepričao kako mu je izgledao svaki dan od trenutka kada su se javili prvi simptomi, do časa kada je proglašen zdravim. Ispovijest rekonvalescenta objavljena je pod naslovom „Do pakla i natrag: tri tjedna patnje zbog koronavirusa.“

GUŽVA I ZAŠTITNA ODJELA

Tiger Ye, 21-godišnjak iz grada Wuhana, prve zdravstvene probleme osjetio je 17. januara. Počelo je s bolovima u mišićima, priča mladić koji stanuje i studira unutar pet kilometara od zloglasne tržnice morskim plodovima u Wuhanu, mjesta identificiranog kao ishodišta zaraze. „Nemam pojma kako sam dobio virus. Uvijek jedem u istom restoranu. Nisam se previše kretao zbog toga što je bilo hladno i bio sam umoran nakon predavanja pa sam išao ravno kući. Kada sam primijetio da svi oko mene nose medicinske maske, počeo sam je nositi i ja“, priča Ye.

Do 21. januar mladić je počeo osjećati bolove po cijelom tijelu pa je nazvao oca koji ga je nagovorio da se vrati u roditeljski dom. Kako je cijeli dan imao temperaturu, Tigera su roditelji te večeri odveli u bolnicu. „Kada smo došli, vidjeli smo da je bolnica preplavljena pacijentima. Tek kada sam prvi put u životu vidio liječnike u zaštitnim odijelima, shvatio sam da se događa nešto loše“, priča mladić. Zbog gužve je odlučio pokušati u drugoj bolnici, što se pokazalo pravom odlukom.

KAKO IZGLEDA KARANTENA

„Kada sam došao, tamo nije bilo ni jednog pacijenta. Napravili su mi krvne testove, jetrene probe i CT. Rezultati CT-a pokazali su promjene na oba plućna krila. Smjesta sam počeo uzimati lijekove“, priča Tiger Ye. Kada su vlasti počele zatvarati Wuhan, Tigerov otac je mladića smjestio u izolaciju u njihovom domu. Stariji Ye je uredski službenik u tvrtki koja se bavi lijekovima, a Tigerova majka je pohađala kolegije na medicinskom fakultetu pa su roditelji bili relativno kvalificirani za situaciju u kojoj se našao njihov sin.

„U izolaciju sam ušao januara. Moja soba ima vlastitu kupaonicu, pa s tim nije bilo problema. Kuhala mi je baka, koja je stavljala medicinsku masku kada bi mi donosila obroke. Koristio sam jednokratni pribor za jelo koji smo potom bacali“, objašnjava Tiger Ye. Na sljedeći pregled mladić je otišao 25. januara, nakon tri dana u karanteni.

INFEKCIJA ZAHVAĆA ČITAVA PLUĆA

„Počeo sam kašljati. Bio je to suhi kašalj s malo žućkastog produkta. Pregled je pokazao da se moje zdravstveno stanje pogoršalo. Infekcija je zahvatila čitava pluća“, priča Ye za The Guardian. Liječnici su mladića stavili na intravenozni drip i rekli mu kako je moguće da ima koronavirus, ali i to da samo stručni odbor može odlučiti tko će biti podvrgnut testiranju. „Do 26. januara postalo mi je vrlo teško ustati iz kreveta. Tresao samo se od groznice, a temperatura se popela na 39 stupnjeva“, priča Ye.

Razdoblje od 21. do 26. januara mladić naziva jednim od najgori razdoblja u životu. „Kašljao sam tako snažno da su me od napora boljeli trbuh i leđa“, priča. U tim je trenutcima utjehu pronašao na prilično neobičnom mjestu. „Shvatio sam da mi treba duhovna podrška ili se možda neću izvući. Zato sam počeo gledati svoje omiljene anime. Pomoglo mi je to što sam gledao seriju u kojoj glavna junakinja na početku upada u nevolje, ali do kraja ih uspijeva nadvladati i ostvariti uspješnu karijeru“, kaže mladić.

Prije nego što se razbolio, Tiger se nadao da će sredinom veljače otputovati u Japan na koncert Ayake Ohashi, svoje omiljene pjevačice i glasovne glumice koja posuđuje glas junakinji serije koju je gledao. Baš je ona Tigera inspirirala na to da pokuša izgraditi karijeru kao menadžer glasovnih glumaca. „Gledajući seriju, pomislio sam da se moram oporaviti ako želim otići na njezin idući koncert. To me je ohrabrilo i pružilo mi malo olakšanja. Tog sam je tjedna dva puta sanjao“, kaže Ye.

TEST JE POZITIVAN NA KORONAVIRUS

S obzirom na to u kako se teškom stanju mladić nalazio, obrat je stigao posve neočekivano: tijekom večeri 26. januara temperatura je pala i Tigerovo zdravstveno stanje se počelo popravljati. Pregled na koji je otišao 28. januara pokazao je da se infekcija na plućima zaista povlači. Liječnici su zaključili da je dobar kandidat za to da ga se testira na prisutnost koronavirusa. Testiranje, koje je obavljeno idućeg dana, pokazalo je da je Tiger Ye zaista zaražen koronavirusom. Odmah je stavljen na petodnevnu terapiju anti-HIV lijekovima. Kako se njegovo zdravstveno stanje i dalje popravljalo, a u bolnici nije bilo slobodnih kreveta, vraćen je u kućnu izolaciju.

Tog 29. januara, kada je Tigeru utvrđena prisutnost virusa, temperaturu je dobio i njegov brat te njihova baka. Bratu je zaraza koronavirusom dijagnosticirana 2. veljače, ali i on se s vremenom oporavio. Baka nikada nije testirana jer je nakon nekoliko dana temperatura sama pala. Pregled na koji je Tiger otišao 4. veljače pokazao je da se njegova pluća oporavljaju od infekcije.

„Idućeg dana testiranje je pokazalo da sam negativan na prisutnost koronavirusa, ali morao sam proći još jedno testiranje da bih bio proglašen zdravim. Kada su rezultati testa obavljenog 7. veljače pokazali da nemam koronavirus, zaključeno je da sam se oporavio.“ Govoreći o nekoliko najtežih dana bolesti koju je preživio, Tiger se izrazio slikovito: “Osjećao sam se kao da sam otišao do pakla i natrag”, rekao je novinaru The Guardian.

