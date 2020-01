Ljekari koriste robot za komunikaciju s pacijentima koji su zaraženim koronavirusom

“Robot, opremljen stetoskopom, pomaže ljekarima da preuzmu čovjekove vitalne stanice i komuniciraju s njim kroz veliki ekran”, kazao je doktor George Diaz, šef odjela za zarazne bolesti u Providence Regionalnom medicinskom centru u Everettu u Washingtonu za CNN.

Čovjeku, koji ima oko 30 godina, u ponedjeljak je dijagnosticiran koronavirus. U početku je 19. januara otišao na kliniku za hitnu njegu te je osoblju rekao da je zabrinut zbog moguće pojave simptoma novog koronavirusa jer je nedavno otputovao u Wuhan u Kini.

“Na međunarodni aerodrom Seattle-Tacoma stigao je 15. januara, prije nego što su na američkim aerodromima počeli bilo kakvi zdravstveni pregledi”, saopćili su američki centri za kontrolu i prevenciju bolesti.

The first person diagnosed with the Wuhan coronavirus in the US is being treated by a few medical workers and a robot.

The robot, equipped with a stethoscope, is helping doctors take the man's vitals and communicate with him through a large screen. https://t.co/wFwqDkwcbl

— CNN (@CNN) January 25, 2020