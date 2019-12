Majci su govorili da bebu zbog izgleda baci pod voz, reagovala i policija

Dobivam hrpu poruka i telefonskih poziva od stranaca koji me vrijeđaju i govore mi da bih trebala ubiti svoje dijete. Jedna žena me nazvala i rekla mi da je bacim pod voz – prenosi njene izjave Daily Mail.

Šestomjesečna beba Vika iz ruskog grada Kurgana dobiva toliko uvreda i prijetnji da je nakon majčinog intervjua reagirala i policija.

Kad se tek rodila, babica me pitala: ‘Što joj je, je li prljava?’ Onda ju je polušala očistiti maramicom. Pedijatar mi je rekao da bih je trebala dati u sirotište. Ljudi na ulici upiru prstom u Viku i smiju nam se. Jako me to pogađa – rekla je Maria.

Prošlog je mjeseca pokušala krstiti djevojčicu u Pravoslavnoj crkvi, ali svećenik je to navodno odbio.

Svećenik je nije htio dodirnuti. Mislio je da je zarazna – rekla je mama.

Dodala je da bebu rijetko vodi van jer je želi zaštiti od okrutnosti drugih ljudi.

Moja beba je predivna i svi je u porodici jako volimo. Moj sin kaže da je Viku poljubilo sunce – rekla je.

Pokrenuta je policijska istraga, ali i istraga protiv svećenika koji je odbio krstiti malenu.

Planiramo provesti unutarnju istragu ovog incidenta. Svećenik će se morati suočiti s disciplinskom kaznom ako je to istina. Siguran sam da će bebu krstiti ako to majka ponovo zatraži – rekao je prošli mjesec glasnogovornik Pravoslavne crkve u Kurganu, prenosi “Hayat“.

