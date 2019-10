Šokantno: Ko je bio najveća ljubav Adolfa Hitlera

Riječ je o kćerki njegove polusestre Angele Hitler. One su živjele u Hitlerovoj omiljenoj planinskoj kući ‘Haus Wachenfeld Obersalzberg’. Geli, kćerka Hitlerove sestre, tada je imala 17 godina i bila je prelijepa mlada žena. Njen ‘ujo Alfie’, kako ga je zvala, bio je očaran njenom ljepotom. Često ju je vodio u kino i kafane i plaćao joj satove muzike. Kako je rasla Hitlerova popularnost, tako je rasla i njena.

Nakon dvije godine na molbu svog brata Angela se preselila u raskošnu vilu, a Geli je predložio da ostane živjeti s njime u njegovom luksuznom stanu u Minhenu. Pristala je, a ujak je počeo kontrolirati sve aspekte njenog života. Njihov odnos obavijen je velom misterije. Neke glasine upućuju da se radilo o zabranjenoj ljubavi, skandaloznim se*s-sastancima i odnosu koji je bio prožet patološkom ljubomorom.

Hitler je navodno ludio od ljubomore prema mladićima koji su se udvarali Geli. Ona je pak bila ljubomorna na Evu Braun. Kada je napunila 23 godine, Geli se odlučila vratiti u Beč kako bi se zaručila, no Hitler joj je to zabranio. Nekoliko dana kasnije pronađena je mrtva u svom stanu s prostrelnom ranom u prsima. Službeno, počinila je samoubistvo, no glasine da ju je zapravo ubio ujak i dalje kolaju, piše “Avaz“.

