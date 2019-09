DJEČAK (8) JE NAJPLAĆENIJI JUTJUBER NA SVIJETU! Majka je dala otkaz na poslu, a njemu samo pristižu ANGAŽMANI!

Amerikanac Rajan Kadži (8) iz Los Anđelesa u Kaliforniji najplaćeniji je jutjuber na svetu sa 22 miliona dolara zarade godišnje. On na svom kanalu otvara i ocenjuje igračke.

Američki dečak Rajan Kadži (8) iz Los Anđelesa u Kaliforniji godišnje zarađuje čak 22 miliona dolara na Jutjubu. Kadži, koji na popularnoj društvenoj mreži testira igračke, prošle godine bio je najplaćeniji jutjuber i jedan je od najmlađih bogataša na svetu.

Neverovatan uspeh

Mališanu su roditelji, majka Loan i otac Šion, u maju 2015. godine pokrenuli kanal na Jutjubu pod imenom “Rajan tojs rivju” (Rajanova ocena igračaka). Oni svakodnevno postavljaju po jedan video-snimak na kojem Rajan otvara i testira najnovije igračke, nakon čega daje svoj sud o njima.

Dečak trenutno ima čak 21.496 miliona prijavljenih korisnika, a snimci mu ukupno imaju 31,3 milijarde pregleda. Jedan video na kojem Rajan otvara velika jaja skupio je neverovatnih 1,8 milijardi pregleda. Zbog toga je dečak prošle godine samo od reklama, pregleda i sponzorstava na Jutjubu zaradio vrtoglavih 22 miliona dolara, čime je postao najplaćeniji jutjuber na svetu.Nakon što je Rajanova priča završila na naslovnim stranama brojnih medija, njegovi roditelji ispričali su novinarima kako je sve počelo.

Rajanov vrtoglavi uspon

– 2015. godine Rajanovi roditelji pokrenuli su kanal “Rajan tojs rivju” na Jutjubu

– 21.496 miliona prijavljenih korisnika ima kanal

– 31,3 milijardi pregleda imaju ukupno svi Rajanovi video-snimci

– 1,8 milijardi pregleda ima najgledaniji snimak

– 22 miliona dolara zaradio je Rajan 2018. godine, čime je postao najplaćeniji jutjuber na svetu

Dečakova majka Loan otkrila je da je Rajan od malih nogu voleo da gleda kako se deca igraju na popularnoj društvenoj mreži.

– Rajan je stalno na Jutjubu gledao kako druga deca procenjuju igračke i igraju se pred kamerama. Jednog dana mi je rekao:

– Kako to da ja nisam na Jutjubu kada su tamo svi moji drugari?

U razgovoru sa mužem odlučili smo da mu otvorimo kanal. Kupili smo prvu igračku u tu svrhu – to je bio set “lego” kockica za pravljenje vozova i ostalo je istorija – ispričala je Loan.

Ona je dodala da je kanal od početka bio veoma uspešan jer je jedan od prvih videa imao čak 900.000 pregleda. Broj prijavljenih korisnika rastao je iz dana u dan, dok nije dostigao milione. U tom periodu su sa njima stupili u kontakt brojni proizvođači igračaka koji su im nudili sponzorstvo.

– Obaveze oko Rajanovog kanala postale su sve veće, pa sam dala otkaz u školi gde sam predavala hemiju i potpuno se posvetila samo tom poslu. Kada me pitaju zašto je Rajan postigao tako veliki uspeh, nisam sigurna šta je bila dobitna kombinacija. Verovatno je razlog i to što je Rajan veoma harizmatičan i prirodan pred kamerama. On uživa u tome, a deca to vide – istakla je Loan.

Ima sjajnu harizmu

Sa njom se slaže i stručnjak za internet marketing i osnivač firme “Jutjub filter” Džoš Koen.

– Rajan ima sjajnu ličnost. On je definitivno najmlađa Jutjub zvezda koju sam ikada video. To što je taj dečak uradio potpuno je neverovatno – rekao je Koen.

Inače, mališan je početkom ove godine dobio novi angažman. Jedna od najvećih američkih robnih kuća “Volmart” počela je da proizvodi seriju igračaka sa Rajanovim imenom. Te igračke su odmah postale omiljene i prodate su u nekoliko hiljada primeraka,piše Srbijadanas

