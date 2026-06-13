Novi izraelski napadi u južnom Libanu usmrtili najmanje pet osoba

Kontinuirani izraelski napadi na jug Libana usmrtili su najmanje pet osoba uprkos važećem primirju, javila je u subotu libanska državna novinska agencija NNA.Jedan od poginulih je Ali Badie, načelnik općine Ar-Rihan, koji je, prema navodima NNA, ubijen u napadu na područje Ar-Rihana u okrugu Jezzine.

U istom području zaposlenik Libanske elektroprivrede ranjen je u napadu izraelske bespilotne letjelice.

U izraelskim napadima poginula je još jedna osoba u općini Maarakeh u okrugu Tyre te jedna u Kfar Rummanu u pokrajini Nabatieh.

Još dvije osobe poginule su u izraelskom zračnom napadu na mjesto Deir al-Zahrani, pri čemu je uništena stambena zgrada.

Zračni udari

Izraelski borbeni avioni u zoru su izveli i zračne udare u mjestu Bint Jbeil u pokrajini Nabatieh, uništivši više kuća i zgrada državnih institucija.

Izraelski zračni napad pogodio je i mjesto Khiam u okrugu Marjayoun, dok su dronovi gađali mjesto Qasiba u pokrajini Nabatieh. Za sada nema informacija o eventualnim žrtvama.

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Libanska vojska saopćila je da je jedan njen pripadnik teško ranjen u napadu drona dok se kretao u blizini bolnice Al-Najda na putu Kfar Rumman–Nabatieh.

Ranije u subotu izraelska vojska naredila je stanovnicima 20 gradova i sela na jugu Libana da napuste svoje domove uoči najavljenih zračnih udara.

Upozorenje stanovnicima

Glasnogovornik izraelske vojske Avičaj Adrae pozvao je stanovnike tih područja da odmah napuste svoje domove i presele se sjeverno od rijeke Zahrani.

Izrael od 2. marta provodi vojnu ofanzivu u Libanu u kojoj je poginulo više od 3.700 ljudi, ranjeno više od 11.480, dok je više od milion osoba raseljeno.

Uprkos primirju koje je stupilo na snagu 17. aprila, Tel Aviv je nastavio ofanzivu svakodnevnim granatiranjem i masovnim rušenjem kuća u desetinama sela na jugu Libana.

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