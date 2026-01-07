Belgijski šef diplomatije: Ponašanje Izraela u Libanu je nedopustivo

Maxime Prevot izjavio je u utorak da su akcije Izraela u Libanu “potpuno neprihvatljive”, uoči sastanka ministara vanjskih poslova Evropske unije u Luksemburgu.

Prevot je rekao da Belgija, iako osuđuje početne napade Hezbollaha i izražava zabrinutost zbog uloge Hezbollaha, smatra da je izraelski odgovor “nesrazmjeran i neselektivan”.

On je dodao da Belgija poziva na barem djelimičnu suspenziju Sporazuma o pridruživanju između EU i Izraela, ali priznaje da potpuna suspenzija trenutno nije realna zbog različitih stavova unutar evropskih zemalja, pišu Vijesti.

