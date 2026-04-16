Iran objavio AI video na kojem Isus šamara Trumpa, pogledajte

Iransko veleposlanstvo u Tadžikistanu objavilo je AI video na kojem Isus šamara američkog predsjednika Donalda Trumpa,pi[e Index

Reakcija je to na AI fotografiju koju je Trump prije nekoliko dana objavio na svojoj mreži Truth Social. Na slici Trump u ulozi Isusa liječi čovjeka na bolesničkoj postelji. Trump je nakon žestokih kritika na kraju sliku obrisao, a pred medijima se pravdao da je “mislio da je na njoj izgledao kao liječnik”.Iran je iskoristio cijelu situaciju i napravio svoju verziju scene sa slike. U AI videu koji je na mreži X skupio više od 100.000 lajkova Isus dolijeće s neba i odvaljuje šamarčinu Trumpu. Krv krene šikljati iz Trumpove glave, a udarac ga lansira prema paklu, dok Trump viče: “Neee”.

