Iran prijeti napadima na američke i izraelske univerzitete u regiji

Precizirane mete

Fars je naveo da su elitne snage objavile kako američka vlada, ako želi da univerziteti u regiji budu pošteđeni odmazde, mora osuditi bombardiranje iranskih univerziteta do ponedjeljka u 12 sati.

Iran je također precizirao koje će institucije biti mete:

Katar: Univerzitet Karnegi Melon, Univerzitet Džordžtaun, Univerzitet Teksas A&M, Univerzitet Nortvestern, Medicinski fakultet Vajl Kornel.

Ujedinjeni Arapski Emirati: NYU Abu Dabi, Američki univerzitet u Dubaju, Američki univerzitet u Šardži.

Liban: Američki univerzitet u Bejrutu, Libansko-američki univerzitet.

Kuvajt: Američki univerzitet u Kuvajtu.

Jordan: Američki univerzitet u Madabi.

Mirnodopske svrhe

Fars prenosi da su svim zaposlenicima, profesorima i studentima američkih univerziteta u regiji, kao i stanovnicima okolnih područja, savjetovali da ostanu kilometar udaljeni od kampusa.

Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova, Esmail Bakei, rekao je da su Tehnološki univerzitet Isfahan i Univerzitet nauka i tehnologije u Teheranu “samo dva od mnogih univerziteta i istraživačkih centara koje su agresori namjerno napali tokom proteklih 30 dana svoga ilegalnog rata protiv iranske nacije”.

– Zapravo američko-izraelska agresija protiv Irana nastavlja otkrivati svoj pravi cilj: osakatiti naučne temelje i kulturnu baštinu naše zemlje sustavnim ciljanjem univerziteta, istraživačkih centara, povijesnih spomenika i istaknutih znanstvenika – nastavio je Bakei.

– Suprotstavljanje iranskom ‘nuklearnom programu’ i ‘neposrednoj prijetnji’ bili su isključivo zlobni izgovori, puke izmišljotine osmišljene da bi prikrile njihovu pravu namjeru – rekao je.

Velika razaranja

Napadi su počeli 28. februara, kada su Izrael i Sjedinjene Države izveli koordinirane napade na Iran tokom pregovora o ograničenju sposobnosti zemlje da razvije nuklearno oružje. Iran je uvijek tvrdio da njegov nuklearni program ima isključivo mirnodopske svrhe.

Višesedmični napadi izazvali su velika razaranja i žrtve u zemlji koja se još oporavlja od brutalnog obračuna vlade s prosvjednicima ranije ove godine.

Osim što je učinkovito zatvorio plovidbu Hormuškim moreuzom, ključnom brodskom rutom za globalnu opskrbu naftom i plinom, Iran je odgovorio pokretanjem napada na Izrael i zemlje Perzijskog zaljeva koje su saveznice SAD-a.

Facebook komentari