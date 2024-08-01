Iran prijeti napadima na američke i izraelske univerzitete u regiji

Objavljeno prije 57 minuta

Ako SAD ne osudi bombardiranje iranskih univerziteta do ponedjeljka, univerziteti će postati mete odmazde, prenosi Fars

Precizirane mete

Fars je naveo da su elitne snage objavile kako američka vlada, ako želi da univerziteti u regiji budu pošteđeni odmazde, mora osuditi bombardiranje iranskih univerziteta do ponedjeljka u 12 sati.

Iran je također precizirao koje će institucije biti mete:

Katar: Univerzitet Karnegi Melon, Univerzitet Džordžtaun, Univerzitet Teksas A&M, Univerzitet Nortvestern, Medicinski fakultet Vajl Kornel.

Ujedinjeni Arapski Emirati: NYU Abu Dabi, Američki univerzitet u Dubaju, Američki univerzitet u Šardži.

Liban: Američki univerzitet u Bejrutu, Libansko-američki univerzitet.

Kuvajt: Američki univerzitet u Kuvajtu.

Jordan: Američki univerzitet u Madabi.

Mirnodopske svrhe

Fars prenosi da su svim zaposlenicima, profesorima i studentima američkih univerziteta u regiji, kao i stanovnicima okolnih područja, savjetovali da ostanu kilometar udaljeni od kampusa.

Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova, Esmail Bakei, rekao je da su Tehnološki univerzitet Isfahan i Univerzitet nauka i tehnologije u Teheranu “samo dva od mnogih univerziteta i istraživačkih centara koje su agresori namjerno napali tokom proteklih 30 dana svoga ilegalnog rata protiv iranske nacije”.

– Zapravo američko-izraelska agresija protiv Irana nastavlja otkrivati svoj pravi cilj: osakatiti naučne temelje i kulturnu baštinu naše zemlje sustavnim ciljanjem univerziteta, istraživačkih centara, povijesnih spomenika i istaknutih znanstvenika – nastavio je Bakei.

– Suprotstavljanje iranskom ‘nuklearnom programu’ i ‘neposrednoj prijetnji’ bili su isključivo zlobni izgovori, puke izmišljotine osmišljene da bi prikrile njihovu pravu namjeru – rekao je.

Velika razaranja

Napadi su počeli 28. februara, kada su Izrael i Sjedinjene Države izveli koordinirane napade na Iran tokom pregovora o ograničenju sposobnosti zemlje da razvije nuklearno oružje. Iran je uvijek tvrdio da njegov nuklearni program ima isključivo mirnodopske svrhe.

Višesedmični napadi izazvali su velika razaranja i žrtve u zemlji koja se još oporavlja od brutalnog obračuna vlade s prosvjednicima ranije ove godine.

Osim što je učinkovito zatvorio plovidbu Hormuškim moreuzom, ključnom brodskom rutom za globalnu opskrbu naftom i plinom, Iran je odgovorio pokretanjem napada na Izrael i zemlje Perzijskog zaljeva koje su saveznice SAD-a.


