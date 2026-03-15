Iran prijeti američkim bankama. Izrael: Napadi će trajati još najmanje tri tjedna

prije 9 minuta

IDF: Napadi na Iran trajat će još najmanje tri tjedna

Izraelska vojska planira nastaviti svoju vojnu kampanju protiv Irana najmanje još tri tjedna, a pred njom je “tisuće ciljeva”, rekao je danas za CNN glasnogovornik izraelskih obrambenih snaga (IDF), brigadni general Effie Defrin.

“Spremni smo, u koordinaciji s našim američkim saveznicima, s planovima barem do židovskog blagdana Pesaha, koji je za otprilike tri tjedna. Imamo i dublje planove koji sežu još tri tjedna nakon toga”, rekao je.

Defrin je za CNN rekao da IDF “ne djeluje prema štoperici ili unaprijed određenom rasporedu, nego kako bi postigao svoje ciljeve”, a to je “teško oslabiti iranski režim”.

Prema izraelskim dužnosnicima, vojne operacije Izraela u Libanonu mogle bi se nastaviti i nakon završetka rata s Iranom. IDF šalje dodatne snage na svoju sjevernu granicu kako bi pokušao zauzeti teritorij i potisnuti Hezbolah.

prije 13 minuta

Cijene benzina u SAD-u porasle 24% od početka rata

Prosječna cijena benzina u SAD-u danas je dosegnula 3.70 dolara po galonu (oko 0.90 eura po litri), prema podacima Američkog automobilskog udruženja (AAA), što je gotovo 24% više nego na početku rata u Iranu 28. veljače.

Cijene nafte ovaj su se tjedan zadržavale oko 100 dolara po barelu dok napetosti na Bliskom istoku rastu. Terminski ugovori za naftu Brent u petak su porasli 2.67% i zatvorili na 103.14 dolara po barelu, dok je američka sirova nafta poskupjela 3.11% i završila na 98.71 dolar po barelu.

Hormuški tjesnac, kroz koji prolazi oko 20% svjetske nafte, praktički je zatvoren od početka rata.

prije 26 minuta

Iranci nisu iznenađeni: Režim nema druge nego ovako prijetiti svjetskoj ekonomiji

Zemlje Zaljeva i dalje se suočavaju s napadima u ratu u koji smatraju da su nepravedno uvučene.

Iranci s kojima je BBC Razgovarao nisu iznenađeni što Iran udara po regiji. Jedan muškarac iz sjevernoga Irana rekao je “Bilo je predvidivo jer režim nema drugog načina pritiska osim prijetnji svjetskoj ekonomiji.”

Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi izjavio je za agenciju Fars News, koja je povezana s iranskim Revolucionarnim gardama, da Iran ne cilja civilna ni stambena područja.

U Iranu postoje strahovi od toga kako će zemlje Zaljeva pristupiti odnosima s Teheranom ako režim opstane. Oman, a ponekad i Ujedinjeni Arapski Emirati, imali su ulogu posrednika u razdobljima kada je Zapad nametao sankcije Iranu.

“Taj je odnos vrlo važan ako režim preživi ovo”, kaže za BBC jedan stanovnik. “Predviđam ogroman slom – i za režim, ali i za obične ljude poput nas.”

Iran je danas ispalio salve raketa prema Izraelu.

Stanovnici su pohrlili u skloništa dok su sirene zazvonile, a nekoliko projektila pogodilo je središnji Izrael i područje Tel Aviva, uzrokujući štetu na najmanje 23 lokacije.

Od početka rata iranska raketna vatra u Izraelu usmrtila je desetak ljudi, a još ih je više ozlijeđeno, uključujući troje danas.

Više od 1300 poginulih u Iranu

Više od 1300 ljudi poginulo je u Iranu u američkim i izraelskim napadima, priopćio je Međunarodni odbor Crvenog križa.

Još 820 ljudi poginulo je u izraelskim zračnim napadima na Libanon, navode lokalni dužnosnici.

Bahrein uhitio pet osoba zbog špijunaže za Iran

Bahreinske vlasti priopćile su da je pet osoba uhićeno zbog sudjelovanja u prikupljanju i predaji “preciznih i osjetljivih informacija” Iranskoj revolucionarnoj gardi (IRGC).

Bahreinsko Ministarstvo unutarnjih poslova navodi da su uhićenja provedena i zbog “regrutiranja terorističkih elemenata” radi izvođenja terorističkih napada protiv Bahreina.

Emirati: U iranskim napadima dosad je poginulo 6 osoba, ranjenoh ih je 142

UAE je presreo još četiri balistička projektila i šest dronova koje je ispalio Iran. Ministarstvo obrane UAE-a objavilo je i ukupan broj napada presretnutih od početka sukoba: 298 balističkih projektila, 15 krstarećih projektila i 1606 dronova.

U tim napadima poginulo je šest osoba, a 142 su zadobili “lakše i srednje ozljede”, priopćilo je ministarstvo obrane.

prije sat vremena

Ekonomske posljedice rata u Iranu mogle bi dovesti do Trumpova poraza

Unatoč Trumpovom optimizmu, rat s Iranom je nepopularan i nosi teške ekonomske posljedice. Rast cijena nafte i inflacija mogli bi dovesti do njegovog političkog poraza unatoč vojnim akcijama.

prije sat vremena

Iranski napadi dronovima i projektilima na bazu blizu Rijada

Saudijska zračna baza Prince Sultan u Al-Kharju, nedaleko od glavnog grada Rijada, bila je meta ponovljenih napada iranskim projektilima i dronovima.

U toj se bazi nalaze i američki borbeni zrakoplovi.

Saudijsko ministarstvo obrane objavilo je da je presrelo najmanje deset dronova iznad područja Rijada i Istočne pokrajine.

Iranska novinska agencija Fars tvrdi da je Iran ispalio salvu projektila na tu bazu.

prije sat vremena

U Iranu gotovo tri tjedna bez interneta. Jedan muškarac uhićen zbog Starlinka

Iranske vlasti skoro tri tjedna blokiraju internet većini građana, dok je muškarac uhićen zbog nuđenja Starlinka.

prije 2 sata

Izraelska vojska: Novi val iranskih projektila ispaljen je prema Izraelu

Izraelske obrambene snage (IDF) javile su da je prema Izraelu ispaljen novi val iranskih projektila, manje od dva sata nakon prethodnog napada, navodi IDF.

prije 3 sata

Bahrein: Od početka rata smo presreli 125 projektila i 211 dronova

Bahrein je od početka rata s Iranom presreo 125 projektila i 211 dronova, priopćile su bahreinske vlasti.

Mala otočna država, koja je domaćin američke mornaričke Pete flote, jedna je od najizloženijih iranskim napadima. Udari su pogodili luke, hotel, rafineriju i postrojenje za desalinizaciju vode, a u napadima je poginula najmanje jedna osoba.

Bahrein je po površini usporediv sa Singapurom i manji je od trećine američke savezne države Rhode Island. Za zaštitu se oslanja na američke sustave protuzračne obrane.

prije 3 sata

Iran zaprijetio udarima na američke banke

Iranska vojska upozorila je da bi daljnji udari na iransku naftnu ili energetsku infrastrukturu učinili podružnice američkih banaka u regiji legitimnim metama, javlja iranski mediji.

Brigadni general Revolucionarne garde Ali Mohammad Naeini ponovio je prijetnje da će sva naftna, gospodarska i energetska infrastruktura s američkim udjelima biti “odmah uništena i pretvorena u hrpu pepela”.

Slične prijetnje Iran ponavlja od početka rata.

prije 3 sata

Izrael: Pokrenuli smo napade širokih razmjera na infrastrukturu iranskog režima

Izrael je pokrenuo val napada širokih razmjera na iransku infrastrukturu u zapadnom Iranu.

Izraelske obrambene snage (IDF) objavile su da su detektirale novi val projektila ispaljenih iz Irana, peti u posljednjih devet sati, te pozvale stanovnike pogođenih područja da potraže sklonište, navodi IDF.

Zaljevske zemlje traže pomoć Ukrajine zbog dronova, Kijev traži novac i tehnologije

Ukrajina nudi stručnost bliskoistočnim zemljama za obranu od iranskih dronova, tražeći zauzvrat novac i tehnologije.

Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi izjavio je za Alaraby Aljadeed da je Mojtaba Khamenei “dobrog zdravlja” i da “u potpunosti kontrolira situaciju”.

Araghchi je dodao da Iran pozdravlja svaku “regionalnu inicijativu koja vodi pravednom završetku rata”, no naglasio je da “trenutno nema konkretne inicijative na stolu za okončanje rata”.

Što se tiče Hormuškog tjesnaca, Araghchi je rekao da je prolaz “otvoren za sve osim za američke brodove i brodove njihovih saveznika”.

prije 4 sata

Izraelska vojska naredila evakuacije četvrti u Bejrutu

Izraelska vojska izdala je naredbu o evakuaciji za nekoliko četvrti u južnim predgrađima Bejruta, upozorivši stanovnike da se odmah udalje zbog predstojeće vojne akcije, priopćio je glasnogovornik IDF-a Avichay Adraee na platformi X.

Evakuacija se posebno odnosi na stanovnike četvrti Haret Hreik, Ghobeiry, Lilaki, Hadath, Burj al-Barajneh, Tahwitat al-Ghadir i Chiyah, a Adraee je upozorio da IDF neće oklijevati napasti “svakoga tko se zatekne u blizini operativaca Hezbolaha”.

prije 4 sata

Trump: Mogli bismo napasti otok Harg još nekoliko puta, čisto iz zabave

Američki predsjednik Trump izjavio je da bi SAD mogao ponovno napasti iranski otok Kharg ‘iz zabave’ te umanjio nade za brzi mirovni sporazum, navodeći da uvjeti za dogovor još nisu ispunjeni.

Trump želi otvoriti Hormuz. Nekoliko je opcija za to i sve su komplicirane

SAD razmatra vojne opcije za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca koji je zatvorio Iran.

Novi napadi na Emirate, Saudijsku Arabiju, Kuvajt, Katar, Bahrein i Izrael

Iranski napadi raketama i dronovima pogodili su UAE, Saudijsku Arabiju, Kuvajt, Katar, Bahrein i Izrael, uz presretanja i pozive na obranu.

Iran je optužio Izrael da stoji iza napada na civile u arapskim zemljama, prenosi državna medijska agencija Fars News.

Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi izjavio je da Iran nije ciljao civilna ili stambena područja, te da su u napadima možda korišteni dronovi američke proizvodnje, no nije iznio dokaze za tu tvrdnju, navodi Fars News Agency.

Iranska vojska zaprijetila je da će ubiti izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, “.

Operacije utovara nafte na terminalu Fujairah u Ujedinjenim Arapskim Emiratima ponovno su pokrenute nakon jučerašnjeg napada dronom i požara, javlja Bloomberg.

Fujairah, koji se nalazi izvan Hormuškog tjesnaca, jedno je od najvećih svjetskih središta za opskrbu brodova gorivom i važan terminal za izvoz nafte.

Kroz tu luku dnevno se izvozi oko milijun barela sirove nafte Murban iz UAE-a, što odgovara otprilike jednom posto svjetske potražnje za naftom.

Dolar je ojačao drugi tjedan zaredom jer bliskoistočna kriza tjera ulagače u potragu za sigurnim utočištem za kapital.

Još nitko nije vidio vrhovnog vođu Irana u javnosti. Tko vodi ratnu strategiju?

Novi iranski vođa Mojtaba Hamenei nije viđen, no ključnu ulogu u ratnoj strategiji ima moćna Revolucionarna garda, država u državi.

Emirati javljaju o novim napadima jutros

Vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata pozvale su stanovnike da ostanu na sigurnim mjestima nakon što je zemlja prijavila novi raketni napad danas ujutro.

UAE je jedna od zemalja koje je Iran napao otkad je američka i izraelska operacija, pokrenuta ranije ovog mjeseca, izazvala rat s Teheranom.

prije 7 sati

Trump tražio zemlje da pošalju brodove u Hormuz. Ovo su njihove reakcije

Trump poziva Kinu, Francusku, Japan, J. Koreju i UK da pošalju ratne brodove u Hormuz, no njihove su reakcije dosad bile oprezne i podijeljene.

Američki predsjednik Trump izjavio je da ne zna je li iranski vođa Mojtaba Hamenei živ i traži pomoć za Hormuški tjesnac.

Britanije

Američke snage nastavljaju letjeti prema ratnoj zoni iz baze RAF Fairford u Gloucestershireu u Velikoj Britaniji.

Britanska vlada je odobrila dopuštenje pod uvjetom da misije budu “obrambene” u ciljanom napadu na iranska raketna mjesta.

Osoblje je jučer viđeno kako natovara streljivo na bombarder B-1, dok je i veliki Boeing B-52 Stratofortress bio u pripremi.

Amerika naredila vladinim zaposlenicima da napuste Oman

Američki State department priopćio je jučer da je naredio vladinim zaposlenicima koji nisu uključeni u hitne slučajeve i članovima obitelji državnih zaposlenika da napuste Oman.

Treći tjedan rata u Iranu, nema naznaka da bi mogao brzo završiti

Već nekoliko dana predsjednik Trump daje naznake da bi mogao pripremati okončanje rata. No, do toga još nije došlo.

U intervjuu za NBC News izjavio je da Teheran izgleda spreman sklopiti dogovor kojim bi se okončao sukob, ali je dodao da “uvjeti nisu dovoljno dobri”. Iran je to demantirao.

Trump je rekao da je američka vojska potpuno uništila naftna postrojenja na iranskom otoku Kharg – ključnom čvorištu iranskog izvoza nafte – ali je dodao da bi ih mogao ponovno napasti “tek radi zabave”.

Ovog vikenda izraelski ministar obrane Israel Katz izjavio je da rat ulazi u odlučujuću fazu koja će trajati onoliko dugo koliko bude potrebno.

Tijekom noći i jutros Iran je nastavio ispaljivati projektile prema Izraelu – od kojih je većina presretnuta izraelskim sustavom protuzračne obrane.

prije 7 sati

Amerika objavila imena šest vojnika poginulih u padu aviona u Iraku

Pentagon je imenovao šestero vojnika poginulih u padu KC-135 u Iraku; uzrok nesreće se istražuje, isključena je neprijateljska vatra.

prije 7 sati

Telegraph: Britanija bi mogla poslati tisuće dronova na Bliski istok

Telegraph javlja da bi UK mogao poslati tisuće “Octopus” dronova na Bliski istok kako bi se branio od iranskih dronova Shahed

