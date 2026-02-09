Nove fotografije: Epstin dio prekrivača s Kabe koristio kao tepih

Na fotografiji koja je dio novih spisa, vide se Epstin i Sheikh Sulayem kako stoje iznad velikog komada Kisve prostrtog na podu prostorije. Prizor sugeriše da je Epstin ovaj neprocjenjivi vjerski artefakt, koji sadrži zlatom vezene kur’anske ajete, koristio kao običan tepih ili podnu prostirku.

Ovaj čin mnogi muslimani širom svijeta tumače kao teško skrnavljenje jednog od najsvetijih simbola islama, s obzirom na to da se dijelovi Kisve inače čuvaju na visokim mjestima i tretiraju s najvećim poštovanjem. Fotografija pedofila koji stoji i hoda oko svetog platna izazvala je nove valove zgražanja.

Podsjećamo, prošle sedmice je objavljena elektronska prepiska koja je detaljno opisala kako je ovaj predmet uopće stigao u SAD.

Dokumenti datirani u februar i mart 2017. godine otkrili su da je emiratska poslovna žena Aziza Al-Ahmadi, u saradnji s muškarcem po imenu Abdullah Al-Maari, organizovala slanje tri komada povezana s Kisvom iz Saudijske Arabije na Epstinovu adresu na Floridi.

U jednoj od poruka, Al-Ahmadi je tada paradoksalno upozorila Epstina na svetost predmeta koji mu šalje.

– Crni komad dotaknuo je najmanje 10 miliona muslimana različitih denominacija, sunita, šiita i drugih. Oni obilaze Kabu sedam krugova, a zatim se svi trude da je dodirnu i na tom platnu ostavljaju svoje molitve, želje, suze i nade – pisala je Al-Ahmadi, ne sluteći (ili ignorišući) da će te “molitve i suze” završiti pod nogama na podu vile na Floridi.

Iako se u carinskoj dokumentaciji i prepisci navodilo da je nekorišteni komad poslužio kako bi se pošiljka klasificirala kao “umjetničko djelo”, fotografija jasno pokazuje da on nije bio okačen na zid niti izložen u vitrini.

Epstin je pošiljku primio u martu 2017. godine, dugo nakon što je već bio registrovan kao seksualni prijestupnik. Iako raniji mailovi nisu objašnjavali prirodu odnosa između Al-Ahmadi i Epstina niti zašto mu je poklonila tako vrijedan i svet predmet, nova fotografija sa Sheikhom Sulayemom ukazuje na duboke i kontroverzne veze koje je pokojni finansijer održavao s moćnim figurama s Bliskog istoka.

Pored ovih detalja, u petak objavljeni FBI memorandum navodi i tvrdnje da je Epstin bio blizak bivšem izraelskom premijeru Ehudu Baraku te da je navodno sarađivao s američkim i izraelskim obavještajnim službama, prenosi Avaz.

Facebook komentari