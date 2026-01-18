Dok neki ne znaju voziti po cestama, Dubai je ispred svih: Uvodi zračne taksije do kraja godine

Dubai je potvrdio da će električni zračni taksiji početi s komercijalnim radom do kraja ove godine, čime ovaj grad još jednom potvrđuje status globalnog lidera u inovacijama i pametnoj mobilnosti.

Informaciju je potvrdio predsjednik Uprave za ceste i promet Dubaija (RTA) Matar Al Tayer, navodeći da su pripreme za uvođenje nove vrste urbanog prijevoza u završnoj fazi. Zračni taksiji bit će dio postojećeg prometnog sistema i namijenjeni svakodnevnom prijevozu putnika.

Električni taksiji iz zraka

Zračne taksije razvija američka kompanija Joby Aviation, specijalizirana za električne letjelice s vertikalnim polijetanjem i slijetanjem (eVTOL).

Riječ je o potpuno električnim zrakoplovima koji kombinuju funkcionalnost helikoptera i efikasnost aviona, ali uz znatno manju buku i bez emisije štetnih gasova.

Letjelica može letjeti brzinom do 320 kilometara na sat, s dometom do 160 kilometara, te je predviđena za pilota i do četiri putnika. Zahvaljujući tihom radu, zračni taksiji su prilagođeni upotrebi u gusto naseljenim urbanim sredinama.

Testni letovi već obavljeni

Joby Aviation je tokom 2025. godine već izveo prve probne letove u Dubaiju, što se smatra jednom od ključnih prekretnica u projektu. Testiranja su provedena u saradnji s lokalnim vlastima i regulatorima, a fokus je bio na sigurnosti, pouzdanosti i integraciji u gradski prometni sistem.

Ključne lokacije i infrastruktura

U sklopu projekta planirana je izgradnja posebnih terminala – takozvanih vertiporta – na strateškim lokacijama u gradu, uključujući:

međunarodnu zračnu luku Dubai

Palm Jumeirah

Dubai Marina

Downtown Dubai

Cilj je brzo povezivanje poslovnih i turističkih zona, pri čemu bi pojedina putovanja koja danas automobilom traju i do 45 minuta, zračnim taksijem trajala svega 10 do 15 minuta.

Ekskluzivni ugovor i dugoročni planovi

Još početkom 2024. godine, Joby Aviation je potpisao ugovor s dubajskom upravom za ceste i promet kojim je kompaniji dodijeljeno ekskluzivno pravo upravljanja zračnim taksijima u gradu u narednih šest godina.

Usluga će u početku biti dostupna ograničenom broju korisnika, uz očekivanje postepenog širenja kako se bude razvijala infrastruktura i povećavao broj letjelica.

Novi standard urbane mobilnosti

Uvođenje zračnih taksija dio je šire strategije Dubaija usmjerene ka smanjenju gužvi na cestama, smanjenju zagađenja i unapređenju kvaliteta života. Ako projekat ispuni očekivanja, Dubai bi mogao postati prvi grad na svijetu u kojem su zračni taksiji dio svakodnevnog javnog prijevoza.

Ono što je do jučer zvučalo kao naučna fantastika, već do kraja ove godine moglo bi postati – realnost, prenosi Biznis.info.

