Slovenija preuzima članstvo u Vijeću UN-a za ljudska prava

Slovenija preuzima funkciju članice Vijeća UN-a za ljudska prava za period između 2026. i 2028. godine. Tokom članstva bit će posebno aktivna u svojim prioritetnim područjima, kao što su rodna ravnopravnost, prava žena i djevojčica, djece, starijih osoba i manjina, kao i okoliš i obrazovanje, naglasilo je Ministarstvo vanjskih poslova Slovenije.Slovenija je u oktobru ponovo izabrana u Vijeće za ljudska prava sa sjedištem u Ženevi od strane Generalne skupštine UN-a. Kao dio svoje kandidature, podnijela je dobrovoljne obaveze Ujedinjenim nacijama, u kojima je navela svoju posvećenost unapređenju rodnih prava, zaštiti djece i manjina, te zalaganju za pravo na zdravu okolinu.

– U vrijeme kada povjerenje u multilateralizam slabi, a ljudska prava i humanitarno pravo suočavaju se s izvanrednim izazovima, izbor Slovenije u Vijeće za ljudska prava šalje jasnu poruku: biramo dijalog umjesto podjela i principe umjesto moći – rekla je ministrica vanjskih poslova Tanja Fajon prilikom svog ponovnog izbora. Dodala je da će Slovenija biti glas za izgradnju povjerenja i promoviranje saradnje,pišu Vijesti

– Zaštita ljudskih prava je dužnost svih zemalja, a istovremeno i temeljna smjernica slovenačke vanjske politike i međunarodnih odnosa, koji zahtijevaju stalnu pažnju, hrabrost, solidarnost i podršku – dodala je.

