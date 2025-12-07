Netanyahu održao tajni sastanak s Blairom o planovima za poslijeratni Gazu

…kako bi razgovarali o planovima Trumpove administracije za poslijeratno upravljanje Gazom, rekao je izvor upoznat s tim pitanjem za The Times of Israel.

Blair blisko sarađuje s glavnim pomoćnikom američkog predsjednika Donalda Trumpa, Jaredom Kushnerom, na unapređenju prelaznog palestinskog upravnog tijela koje će upravljati Pojasom umjesto Hamasa.

Izvor odlučno negira izvještaj javne televizije Kan u kojem se tvrdi da je Blair iskoristio sastanak da predstavi plan za trenutni, fazni povratak Palestinske uprave u Gazu.

