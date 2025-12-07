Orban dramatično upozorio: Evropa se sprema za rat sa Rusijom

“Evropski lideri su odlučili da Evropa uđe u rat. Postoji odluka u vezi s tim. Zvanična pozicija je takva da moramo biti spremni na to do 2030. godine”, rekao je Orban.

Mađarska kaže “Ne”

On je napomenuo da Mađarska tome kaže “ne”.

Naglasio je da se njegova zemlja nalazi u opasnosti i da je njihov cilj da spriječe vojne akcije EU.

“Budimpešta ne može da se nosi sama sa kompletnom EU”, istakao je Orban.

“Evropa će biti neprepoznatljiva”

On je istakao važnost očuvanja suvereniteta te zemlje, ističući da nije u pitanju samo čast, već i ekonomija i istakao da će Evropa biti neprepoznatljiva za 20 godina ili manje ako se trenutni trendovi ne promjene.

“Moramo ostati nezavisni, moramo ostati suvereni“, poručio je Orban, prenosi MTI.

On je ujedno i citirao novu strategiju nacionalne bezbjednosti Sjedinjenih Američkih Država koja se odnosi na Evropu, a u kojoj se navodi da “većina Evropljana želi mir, ali ta želja nije pretočena u političku akciju, uglavnom zato što se njihove vlade rugaju demokratiji”.

Orban je zaključio da, ukoliko se trenutni trendovi nastave, “kontinent će postati neprepoznatljiv za 20 godina ili manje”.

“Nije sve savršeno”

Govoreći o trenutnoj vlasti, Orban je priznao da nije sve savršeno, ali je naglasio da se nakon 15 godina vlasti “vidi napredak”.

“Porodice su napredovale, biznisi su napredovali, a cijela nacija je napredovala zajedno”, naglasio je mađarski premijer.

