Lavrov je poručio da je Evropa imala svoju priliku za diplomatiju, ali ju je prokockala.

“Kada sada kažu: ‘Ne usuđujte se da učinite bilo šta bez nas’ – pa, imali ste svoje šanse, momci, i niste ih iskoristili. Prokockali ste ih”, rekao je Lavrov novinarima, dodajući da Rusija preferira “bavljenje stvarnom diplomatijom umjesto praznog naklapanja.”

Njegovu retoriku odmah su prenijeli i mediji pod kontrolom Kremlja.

List Izvestija tvrdi da je izvorni plan bio “apsolutno prihvatljiva formula za Moskvu”, ali da su ga Kijev i Evropa “punili neprihvatljivim detaljima” i “maksimizirali sive zone” kako bi omogućili buduća kršenja sporazuma.

Istaknuti nacionalistički tvrdi linijaš Zahar Prilepin napisao je za RT da se Evropljani “cjenkaju za svoj dio krvavog ukrajinskog kolača”, dok je agencija RIA Novosti, pozivajući se na obavještajne podatke, ustvrdila da Velika Britanija blokira dogovor jer “prihod od rata spašava britansku ekonomiju od bankrota”.

