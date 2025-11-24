Pojavila se nova karta Evrope: Najveći dio Balkana u CRVENOM, dok je sjever gotovo potpuno siguran

Na mapi je Stari kontinent podijeljen u tri zone – visok rizik (crveno), srednje-nizak rizik (narandžasto) i veoma nizak rizik (zeleno).

Podjela po zonama

Prema prikazanim podacima, najveći dio Balkana – uključujući Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Sloveniju, Crnu Goru, Albaniju, Sjevernu Makedoniju, Grčku i zapadni dio Turske – označen je najvišim stepenom opasnosti.

S druge strane, zapadna i sjeverna Evropa (Irska, Velika Britanija, Skandinavija, baltičke države i Poljska) prikazane su kao gotovo potpuno sigurne, u tamnozelenoj boji, prenosi Večernji list.

Srbija, Španija, Portugal, Francuska, Austrija i Mađarska nalaze se u narandžastoj zoni, što znači da su klasifikovane kao područja srednjeg rizika, iako pojedini dijelovi prelaze u crveno – bojom kojom je gotovo u potpunosti obilježena i Italija.

Važne napomene

Autori mape napominju da neke regije mogu biti pogrešno obojene zbog nepravilnih oblika rasjeda te da pojedine stare, neaktivne tektonske linije nisu ni prikazane, što predstavlja dodatni razlog za oprez pri tumačenju podataka.

Objavljena mapa privukla je veliku pažnju korisnika jer pruža zanimljiv vizuelni uvid u prostornu raspodjelu seizmičkih rizika, ali potpuni zaključci mogu se donijeti tek uz uvid u podatke o izvorima i metodologiji na osnovu koje su zone rizika određene.

Budući da rezultati različitih mapa i modela mogu varirati, stručnjaci upozoravaju da je uvijek važno konsultovati više izvora prilikom formiranja šire slike o ovoj temi, prenosi Novi.

