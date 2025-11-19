Meksička predsjednica odbila Trumpovu ponudu za vojnu intervenciju protiv kartela

“To se neće dogoditi”, rekla je predsjednica Claudia Sheinbaum.

“On (Trump) je to predložio u više navrata ili je rekao: ‘Nudimo vam vojnu intervenciju Sjedinjenih Država u Meksiku, šta god vam je potrebno za borbu protiv kriminalnih grupa’. Ali ja sam mu svaki put rekla da možemo sarađivati, da nam mogu pomoći informacijama koje imaju, ali da djelujemo na našoj teritoriji, da ne prihvatamo nikakvu intervenciju strane vlade”, kazala je Sheinbaum.

Sheinbaum je izjavila da je to ranije rekla Trumpu i američkom državnom sekretaru Marcu Rubiu i da su oni razumjeli.

“Da li bih želio napade u Meksiku kako bi se zaustavile droge? U redu mi je, šta god moramo učiniti da zaustavimo droge”, rekao je Trump u ponedjeljak, dodajući da „”nije zadovoljan Meksikom“.

Američka ambasada u Meksiku podijelila je video u ponedjeljak, na X-u, koji je uključivao prethodne Rubiove komentare u kojima je rekao da SAD neće poduzimati jednostrane akcije u Meksiku, prenosi Klix.

