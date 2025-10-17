Situacija u GAZI izmiče kontroli: Stiglo novo upozorenje

„Bilo da se radi o meningitisu … proljevu , respiratornim bolestima , govorimo o ogromnoj količini posla“, rekla je Hanan Balki , regionalna direktorica te zdravstvene agencije UN-a.

U zasebnoj izjavi, WHO je naveo da je povećao isporuke medicinske opreme zdravstvenim ustanovama od stupanja na snagu primirja u Gazi.

„Ovog tjedna, više od 220 paleta esencijalnih lijekova i medicinskih potrepština poslano je iz našeg južnog skladišta partnerima koji podržavaju bolnice diljem Gaze“, navodi se u priopćenju platforme X.

WHO je zahvalio Europskoj službi za civilnu zaštitu i humanitarnu pomoć (ECHO) na kontinuiranoj podršci, izvještava Guardian.

Svjetski program za hranu UN-a (WFP) danas je izjavio da od početka primirja u Gazu dostavlja prosječno oko 560 tona hrane dnevno, ali da je to još uvijek ispod potrebnih količina.

„Još uvijek smo ispod onoga što nam je potrebno… Prekid vatre otvorio je uzak prozor mogućnosti, a Svjetski program za hranu (WFP) vrlo brzo se kreće prema povećanju pomoći u hrani“, rekla je glasnogovornica WFP-a Abir Etefa novinarima u Ženevi.

U ratu u Gazi poginulo je najmanje 67.967 ljudi , uglavnom žena i djece, prema podacima palestinskog Ministarstva zdravstva, koje Ujedinjeni narodi smatraju vjerodostojnima.

