Svijet

Netanjahu: Hamas će biti razoružan, na lakši ili teži način, ostvarili smo sve što smo zacrtali

2.3K  
Objavljeno prije 16 minuta

Vjerovao sam da ako primijenimo snažan vojni pritisak, u kombinaciji sa snažnim diplomatskim pritiskom, apsolutno ćemo moći vratiti sve naše taoce

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu obratio se javnosti nakon što je Vlada te zemlje odobrila sporazum o primirju.

On je poručio kako nije slušao one koji su tvrdili da nije moguće vratiti taoce nazad.

– Vjerovao sam da ako primijenimo snažan vojni pritisak, u kombinaciji sa snažnim diplomatskim pritiskom, apsolutno ćemo moći vratiti sve naše taoce. To je upravo ono što smo uradili – istakao je.

Naveo je da je Izrael ostvario sve što je zacrtao, a to znači postizanje ciljeva rata, vraćanje talaca, uklanjanje balističke i nuklearne prijetnje iz Irana koja je ugrozila opstanak i razbijanje iranske osovine, čiji je Hamas centralna komponenta.

Netanjahu je poručio da se izraelska vojska neće u potpunosti porući s teritorije Gaze.

– Hamas će u narednim fazama biti razoružan, a Gaza demilitarizovana. Ako se ovo postigne na lakši način, odlično. A ako ne, postići će se na teži način – istakao je.


Teme:, , , ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh