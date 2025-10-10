Netanjahu: Hamas će biti razoružan, na lakši ili teži način, ostvarili smo sve što smo zacrtali

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu obratio se javnosti nakon što je Vlada te zemlje odobrila sporazum o primirju.

On je poručio kako nije slušao one koji su tvrdili da nije moguće vratiti taoce nazad.

– Vjerovao sam da ako primijenimo snažan vojni pritisak, u kombinaciji sa snažnim diplomatskim pritiskom, apsolutno ćemo moći vratiti sve naše taoce. To je upravo ono što smo uradili – istakao je.

Naveo je da je Izrael ostvario sve što je zacrtao, a to znači postizanje ciljeva rata, vraćanje talaca, uklanjanje balističke i nuklearne prijetnje iz Irana koja je ugrozila opstanak i razbijanje iranske osovine, čiji je Hamas centralna komponenta.

Netanjahu je poručio da se izraelska vojska neće u potpunosti porući s teritorije Gaze.

– Hamas će u narednim fazama biti razoružan, a Gaza demilitarizovana. Ako se ovo postigne na lakši način, odlično. A ako ne, postići će se na teži način – istakao je.

