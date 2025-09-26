Potpuni haos u UN-u tokom obraćanja Netanyahua: Stotine diplomata napustilo salu, Izraelci aplaudirali

Kada je Netanyahu stao za govornicu, nekoliko stotina diplomata iz cijelog svijeta odlučilo je poslati jasnu i direktnu poruku.

Paralelno s tim, izraelske diplomate koje su ostale u sali pokušale su aplauzima odvratiti pažnju preostalih prisutnih u sali kao i publike koja putem TV ekrana ili prijenosa uživo putem UN web stranice prate Generalnu skupštinu UN-a.

Rukovodioci Generalne skupštine Ujedinjenih nacija pokušali su uspostaviti red i mir u sali, međutim to nije bilo moguće.

Brojne diplomate na ovaj način iskazale su svoje mišljenje o izraelskoj politici na Bliskom istoku te su izlaskom stavili do znanja da ne žele slušati obraćanje izraelskog premijera, prenosi Klix.

Delegates walk out in protest as Israeli PM Benjamin Netanyahu – who has an ICC arrest warrant against him for alleged war crimes in Gaza – arrived at the podium to address the #UNGA80 assembly. pic.twitter.com/1oXNP14wPk — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 26, 2025

