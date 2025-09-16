Erdogan: Ideološki gledano, Netanyahu je kao Hitlerov rođak

Erdogan je ranije uspoređivao Netanjahua s Hitlerom i nazvao izraelsku vladu “mrežom ubica”.

Izrazio je nadu da će “front čovječanstva dobiti širu podršku” za Palestinu na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.

Obraćajući se novinarima po povratku nakon hitnog arapsko-islamskog samita u Kataru, Erdogan je obećao da će ponovno pokrenuti pitanje palestinske država na UNGA, gdje je zakazan početak “sedmice visokih dužnosnika” 22. septembra.

Izrael je noćas pokrenuo dugo najavljivanu kopnenu ofanzivu u gusto naseljenim ulicama grada Gaza, a jedan zvaničnik Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) rekao je da su trupe započele ono što je nazvao “glavnom fazom” ofanzive.

Danas je također Komisija za istragu Ujedinjenih nacija objavila je da je Izrael počinio genocid nad Palestincima u Gazi, prenosi Klix.

