Trump poručio Netanyahuu da mora biti oprezan s Katarom jer je to “veliki saveznik SAD-a”

Na aerodromu Morristown u New Jerseyju, novinar je pitao Trumpa ima li poruku za premijera Benjamina Netanyahua u vezi s prošlosedmičnim izraelskim napadima na vođe Hamasa u Kataru, koji ih, čini se, nisu uspjeli eliminirati.

“Moja je poruka da moraju biti vrlo, vrlo oprezni. Moraju nešto učiniti u vezi s Hamasom, ali Katar je bio veliki saveznik Sjedinjenih Američkih Država”, odgovara Trump.

Nakon što je u petak večerao s vladarom Dohe Mohammedom bin Abdulrahmanom al-Thanijem, američki predsjednik ga je nazvao “divnom osobom” i dodaje da mu je rekao da Kataru trebaju “bolji odnosi s javnošću” jer “ljudi o tome tako loše govore, a ne bi trebali”. prenosi Klix.

