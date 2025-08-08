Tramp vikao na Netanjahua zbog negiranja gladi u Gazi: Zvaničnici odbili da komentarišu razgovor

Prema izvještaju, žestoki telefonski razgovor dogodio se 28. jula, nakon što je Netanjahu na jednom događaju rekao da, uprkos široko rasprostranjenim izvještajima o gladi i izgladnjivanju u Pojasu, “nema gladi u Gazi” – na što je Tramp sljedećeg dana javno odgovorio da “nije posebno uvjeren” u Netanjahuovo uvjeravanje, rekavši da u Pojasu postoji “prava glad” i dodajući: “To ne možete lažirati.”

Izvještaj navodi da je nakon Trampovih komentara Netanjahu zatražio telefonski poziv s predsjednikom, a njih dvojica su razgovarali satima kasnije.

Tokom poziva, premijer je rekao Trampu da su izvještaji o gladi u Gazi “izmišljeni” od strane Hamasa i da glad nije raširena u enklavi.

Tramp je zatim prekinuo Netanjahua, navodi NBC, i počeo vikati, rekavši da su mu predsjednikovi pomoćnici pokazali dokaz da djeca u Gazi gladuju i da ne želi čuti da se to odbacuje kao “lažno”.

Izvještaj opisuje razgovor kao „direktan, uglavnom jednosmjeran razgovor o statusu humanitarne pomoći“ u kojem je američki predsjednik „vodio većinu razgovora“, prema riječima bivšeg američkog zvaničnika koji je bio obaviješten o pozivu.

Prema izvještaju, zvaničnici i u Bijeloj kući i u Izraelu odbili su da komentarišu telefonski poziv, prenosi Avaz.

