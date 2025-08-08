Svijet

Tramp vikao na Netanjahua zbog negiranja gladi u Gazi: Zvaničnici odbili da komentarišu razgovor

Objavljeno prije 5 sati

Premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) i američki predsjednik Donald Tramp (Trump) nedavno su imali telefonski poziv koji se pretvorio u vikanje zbog humanitarne krize u Pojasu Gaze, izvještava NBC News, pozivajući se na neimenovane visoke američke zvaničnike.

Prema izvještaju, žestoki telefonski razgovor dogodio se 28. jula, nakon što je Netanjahu na jednom događaju rekao da, uprkos široko rasprostranjenim izvještajima o gladi i izgladnjivanju u Pojasu, “nema gladi u Gazi” – na što je Tramp sljedećeg dana javno odgovorio da “nije posebno uvjeren” u Netanjahuovo uvjeravanje, rekavši da u Pojasu postoji “prava glad” i dodajući: “To ne možete lažirati.”

Izvještaj navodi da je nakon Trampovih komentara Netanjahu zatražio telefonski poziv s predsjednikom, a njih dvojica su razgovarali satima kasnije.

Tokom poziva, premijer je rekao Trampu da su izvještaji o gladi u Gazi “izmišljeni” od strane Hamasa i da glad nije raširena u enklavi.

Tramp je zatim prekinuo Netanjahua, navodi NBC, i počeo vikati, rekavši da su mu predsjednikovi pomoćnici pokazali dokaz da djeca u Gazi gladuju i da ne želi čuti da se to odbacuje kao “lažno”.

Izvještaj opisuje razgovor kao „direktan, uglavnom jednosmjeran razgovor o statusu humanitarne pomoći“ u kojem je američki predsjednik „vodio većinu razgovora“, prema riječima bivšeg američkog zvaničnika koji je bio obaviješten o pozivu.

Prema izvještaju, zvaničnici i u Bijeloj kući i u Izraelu odbili su da komentarišu telefonski poziv, prenosi Avaz.


