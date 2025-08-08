Netanjahuov kabinet odobrio kontraverzni plan: Pokrenuta akcija da se preuzme potpuna kontrola nad Gazom

Izraelski sigurnosni kabinet odobrio je plan premijera Benjamina Netanjahua da Izraelske odbrambene snage (IDF) preuzmu kontrolu nad gradom Gazom, saopšteno je rano jutros iz Kabineta premijera.

Prema tom planu, IDF će ući u sjeverni dio enklave, uz obezbjeđivanje humanitarne pomoći stanovnicima izvan borbenih zona, prenio je Tajms of Izrael.

Operacija bi mogla da zahtjeva masovnu evakuaciju oko 800.000 ljudi prenio je Tajms of Izrael.

Netanjahuov plan predviđa i takozvanih “pet principa za okončanje rata sa Hamasom”, koji uključuju razoružanje tog palestinskog militantnog pokreta, povratak svih talaca – živih i mrtvih, pri čemu se procenjuje da je od 50 zarobljenih njih 20 živo, zatim demilitarizaciju Pojasa Gaze, izraelsku bezbjednosnu kontrolu nad enklavom i uspostavljanje alternativne civilne vlasti koja nije Hamas niti Palestinska uprava.

Kabinet premijera Izraela navodi da je većina ministara odbacila alternativni plan načelnika Generalštaba IDF-a Ejala Zamira, koji se protivio okupaciji zbog rizika po živote talaca i mogućih humanitarnih posljedica.

Grad Gaza čini oko 25 odsto teritorije Pojasa Gaze koju IDF još nije zauzeo, uključujući i nekoliko izbjegličkih kampova u centralnom dijelu enklave, gdje se, prema izraelskim procijenama, nalaze preostali taoci, piše espreso.

