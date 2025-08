Znate li šta je “nulti penzioner”? Provjerite da li spadate u tu kategoriju

Najčešće su pogođeni muškarci, jer obično imaju viša osobna primanja, a kada ukupni prihodi prijeđu zakonski prag, pravo na udovičku penziju se umanjuje – ponekad i do nule. Od 1. jula 2025., oslobođeni iznos (tzv. Freibetrag) iznosi 1.076,86 eura mjesečno. Sve što zarađujete iznad toga, umanjuje se za 40 posto i oduzima od potencijalne naknade.

Pravo nije zauvijek izgubljeno

Važno je znati da status nultog penzionera nije trajan. Pravo na udovičku penziju samo miruje, što znači da se može ponovo aktivirati ako vaša primanja padnu. Primjerice, ako skratite radno vrijeme i manje zarađujete, ponovo možete steći pravo na isplatu.

Međutim, morate sami podnijeti zahtjev za ponovnu procjenu. Penzioni zavod to neće učiniti automatski. Ako vam bruto primanja padnu za najmanje 10 posto, možete već za taj mjesec tražiti novu procjenu prava.

Retroaktivna isplata – i do četiri godine unatrag

Ako je do pada prihoda došlo i ranije, još uvijek možete podnijeti tzv. zahtjev za naknadni pregled. Udovička penzija može se isplatiti unatrag do četiri godine. To znači da, ako do kraja 2025. zatražite procjenu, možete dobiti zaostatke još od početka 2021. godine.

Penzija i udovička penzija – moguće kombinacije

Ako sami odlazite u starosnu penziju, ponovo se može provjeriti vaš status nultog penzionera. Prilikom zahtjeva za vlastitu penziju, pitat će vas jeste li primali udovičku. U tom slučaju slijedi nova automatska procjena.

Međutim, važno je napomenuti da nulti penzioner možete postati i kasnije – ako vaša penzija naraste (npr. godišnjom korekcijom 1. jula), može vam biti umanjena ili potpuno ukinuta udovička penzija, piše Fenix-magazin.

