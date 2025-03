Hamas odbio plan za primirje, Netanyahu: Zabranit ćemo ulazak robe i zaliha u Gazu

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu objavio je da je odlučio da od ovog jutra prestane sav ulazak dobara i zaliha u Gazu, sa završetkom prve faze dogovora o taocima, i s obzirom na odbijanje Hamasa da prihvati Witkoffov plan za nastavak pregovora – na koji je Izrael pristao.

