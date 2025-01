NY Times: Broj Sjevernokorejaca u Kursku se prepolovio. Povučeni su s ratišta

…prema informacijama ukrajinskih i američkih dužnosnika, piše NewYorkTimes.

Sjevernokorejske trupe, koje su poslane kako bi ojačale ruske snage koje pokušavaju odbiti ukrajinsku ofenzivu unutar ruskih granica, nisu viđene na bojištu već otprilike dva tjedna, rekli su dužnosnici, tražeći anonimnost zbog osjetljivosti vojnih i obavještajnih informacija.

Dolazak oko 11.000 sjevernokorejskih vojnika u Rusiju u studenom izazvao je zabrinutost u Ukrajini i među njezinim zapadnim saveznicima, koji su strahovali da bi njihovo raspoređivanje moglo značiti značajnu eskalaciju u ratu koji traje gotovo tri godine.

Prepolovljen broj trupa

No, u samo tri mjeseca sjevernokorejske trupe smanjile su se za polovicu, izjavio je general Oleksandr Sirski, vrhovni vojni zapovjednik Ukrajine.

Ukrajinski vojnici koji su se borili protiv Sjevernokorejaca opisali su ih kao žestoke borce, no nedostatak organizacije u njihovim redovima i slaba koordinacija s ruskim postrojbama brzo su povećali njihove gubitke, rekao je jedan ukrajinski dužnosnik. Prema ukrajinskim službenim podacima i izvješćima vojnika s bojišta, otkako su stigli na bojište, sjevernokorejski vojnici bili su prepušteni sami sebi, napredovali su s malo oklopnih vozila i rijetko su se zaustavljali kako bi se pregrupirali ili povukli.

More than 100 soldiers from the DPRK have been delivered there.A separate floor and separate meals have been allocated for them. https://t.co/r98TBxVM6o pic.twitter.com/aBFNps6Zbq

The wounded North Korean soldiers in the city clinical emergency hospital on Pirogov Street in Kursk, Russia.

Pregovarački adut

Kritičari ukrajinskog vojnog vodstva kritizirali su prošlogodišnju ofenzivu na rusku Kursku oblast kao uzaludno trošenje resursa u trenutku kada se ukrajinska vojska unutar vlastitih granica bori protiv intenzivnog ruskog napada. No, predsjednik Volodimir Zelenski inzistirao je na zadržavanju teritorija što je dulje moguće, smatrajući ga pregovaračkim adutom u budućim mirovnim pregovorima.

Zelensky Releases Video of Captured North Korean Soldiers

According to Zelensky, Ukraine is ready to hand over the captured soldiers to Kim Jong Un if he helps facilitate their exchange for Ukrainian defenders held captive in Russia.

"For those North Korean soldiers who do not… pic.twitter.com/4KCZBFIMYe

— NEXTA (@nexta_tv) January 12, 2025