Tramp se ne šali s Grenlandom, sprema se odgovor iz EU: “Situacija je vrlo ozbiljna”

Iako je na početku zvučalo kao šala, u Evropskoj uniji postaju svjesni da se novi američki predsjednik Donald Tramp (Trump) ne šali oko Grenlanda.

Nakon što je u početku izazvao nevjericu, plan američkog predsjednika da stekne kontrolu nad Grenlandom, možda čak i silom, pokrenuo je bjesomučne razgovore među evropskim čelnicima koji ga žele zaustaviti, piše Politico.

Jačanje podrške

Danska premijerka Mete Frederiksen (Mette) jučer je jurila između Berlina, Brisela i Pariza kako bi ojačala podršku suočena s Trampovim sve agresivnijim potezima prema toj teritoriji.

Tramp i Frederiksen su se otvoreno sukobili u, prema medijskim izvještajima, žestokom 45-minutnom razgovoru prije dvije sedmice, kada je danskoj čelnici postalo jasno da je Tramp smrtno ozbiljan.

Tramp je rekao da je pitanje vitalne nacionalne sigurnosti za SAD da stekne kontrolu nad tim teritorijem, koji je dio Danske, jedne od osnivača NATO-a. Budući da je Danska članica EU, Grenlanđani su građani Evropske unije.

Frederiksen je rekla da su njezini razgovori s francuskim predsjednikom Emanuelom Makronom (Emmanuel Macron) u Parizu i s njemačkim kancelarom Olafom Šolcom (Scholz) jučer u Berlinu prošli “nevjerovatno dobro”.

Za Evropu je “apsolutno ključno” da se “drži zajedno” oko Grenlanda, izjavila je.

“Štitim interese Danske”

– Ne putujem okolo i držim govore. Ne trebam to – rekla je Frederiksen pa dodala:

– Ali ja štitim interese Danske, i to vrlo čvrsto.

– Mora se poštovati teritorija i suverenitet država. To je apsolutno ključni kamen temelj međunarodnog svjetskog poretka koji smo izgradili od Drugog svjetskog rata – dodala je.

Njemački kancelar se složio s time, kao i drugi visoki evropski dužnosnici.

– Nepovredivost granica temeljno je načelo međunarodnog prava – rekao je Šolc.

– Rusija je prekršila ovo načelo svojom invazijom na Ukrajinu, čime je također postavila sjekiru mirovnom poretku u Evropi. Ovo načelo mora vrijediti za sve.

Oštar komentar

Šolc je upozorio da se “granice ne smiju pomicati silom”, oštro dodavši da se ta izjava odnosi na “svakoga koga se to tiče”.

Osim susreta s čelnicima Francuske i Njemačke, Frederiksen je u Briselu razgovarala s glavnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom (Rutte), a prošle sedmice je telefonski razgovarala s britanskim premijerom Kirom Starmerom (Keir).

Diplomate su potvrdile da će odvojiti vrijeme za raspravu o evropskim odnosima s Trampom, što vjerovatno uključuje i tzv. grenlandsku krizu, na neformalnom sastanku čelnika EU u Briselu 3. februara. Skupu bi trebao prisustvovati i britanski premijer Kir Starmer budući da London i Brisel žele bližu saradnju na području odbrane i sigurnosti.

Testiranje odlučnosti saveznika

Trampov povratak u Bijelu kuću prije nešto više od sedmicu već je testirao odlučnost američkih saveznika s druge strane Atlantika. Strategija u Evropi i Ujedinjenom Kraljevstvu do sada je bila ignorirati buku i fokusirati se na ono što Tramp zapravo radi. Izbjegavanje javnog rata riječima, gdje je to moguće, općenito se smatra najboljim pristupom u glavnim gradovima od Londona do Kopenhagena.

– Postojao je jasan konsenzus da smo prošli put završili u situaciji u kojoj smo odgovarali na svaki tvit – rekao je jedan diplomata, koji je želio ostati anoniman, pa dodao:

– Ne možemo provesti četiri godine reagirajući na svaki tvit.

No, što se tiče Grenlanda, koji ima goleme rezerve minerala i strateški položaj na Arktiku, čini se da evropskom pristupu baziranom na principu “čekaj i gledaj” ubrzano ističe vrijeme.

“Situacija je stvarno ozbiljna”

– Situacija je stvarno ozbiljna i svi misle da dosadašnja evropska reakcija nije bila baš vjerodostojna – rekao je drugi evropski diplomata.

– Više nismo u stanju šoka i poricanja, sada ubacujemo u novu brzinu.

Frederiksen i predsjednik Evropskog vijeća Antonio Kosta (Costa) održali su nekoliko razgovora o Trampu i Grenlandu posljednjih sedmica.

– S Dancima od početka vrlo blisko koordiniramo šta god bismo ili ćemo reći o Grenlandu – potvrdio je visoki dužnosnik EU,piše Avaz

– U potpunosti i u potpunosti podržavamo sve što Danska i Grenland odluče – rekao je visoki dužnosnik EU.

– Spremni smo, i Danci to znaju, to potvrditi kad god zatreba.

