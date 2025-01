Ko je osnivač platforme Silk Road i zbog čega je njegovo pomilovanje bitno Donaldu Trumpu

Ross Ulbricht, osnivač online platforme Silk Road, umjesto da i dalje služi doživotnu kaznu, sada je na slobodi. Donald Trump, u svom drugom predsjedničkom mandatu, ispunio je obećanje koje je dao Ulbrichtovoj majci i libertarijanskim pristašama.

“Upravo sam nazvao majku Rossa Williama Ulbrichta i obavijestio je da sam s velikim zadovoljstvom potpisao pomilovanje za njezina sina, u čast nje i Libertarijanskog pokreta koji me snažno podržava”, napisao je Trump na Truth Socialu. Dodao je i: “Ista bagra koja je radila na njegovoj osudi sada sudjeluje u modernoj zloupotrebi vlasti protiv mene. On je dobio dvije doživotne kazne i još 40 godina. Smiješno!”

Naravno, ovaj potez izazvao je lavinu reakcija. Dok su pristaše libertarijanskog pokreta slavile, tvrdeći da je kazna bila pretjerana, mnogi su upozoravali na moguće negativne posljedice takve odluke.

Za one koji nisu upoznati s njegovom pričom, Ross Ulbricht rođen je 1984. godine u Teksasu. Bio je briljantan student, diplomirao fiziku na Sveučilištu Texas u Dallasu, a potom nastavio studij na Penn Stateu. Za njega, međutim, akademski put nije bio jedini cilj.

Ulbricht je bio duboko fasciniran libertarijanskim idejama, slobodnim tržištem i kriptografijom. Knjige poput “Anarhija, država i utopija” Roberta Nozicka dale su mu inspiraciju za stvaranje nečega revolucionarnog – online platforme koja bi provodila njegove ideje o osobnim slobodama i minimalnoj državnoj intervenciji.

I tako je 2011. godine pokrenuo Silk Road, internetsku trgovinu dostupnu preko Tor mreže koja je omogućavala anonimnu kupovinu i prodaju različitih proizvoda. Ključna inovacija bila je upotreba bitcoina – tada još relativno nove kriptovalute. Bitcoin je omogućavao dodatnu razinu anonimnosti i eliminirao potrebu za tradicionalnim bankama koje bi mogle pratiti transakcije. Ulbricht je vjerovao da bi kombinacija Tor mreže i bitcoina stvorila sigurno utočište za slobodno tržište, daleko od kontrole vlada i regulatora.

Iako je Silk Road bio zamišljen kao platforma za trgovinu legalnim proizvodima, ubrzo je stekao reputaciju zbog ilegalnih aktivnosti. Droga, lažni dokumenti, pa čak i usluge hakiranja – sve je bilo dostupno. Bilo je to nešto poput eBaya na tamnoj strani interneta, s ocjenama prodavača i povratnim informacijama, što je privuklo veliki broj korisnika. I dok je Ulbricht tvrdio da je Silk Road bio eksperiment slobode i odgovornosti, vlasti su platformu vidjele kao središte globalne ilegalne trgovine, koja je nanijela štetu tisućama ljudi širom svijeta.

“Vidjeli smo oglase za ubojstva na narudžbu, oglase za hakiranje na narudžbu, koji su izgledali ovako: ‘Hej, plati mi dva bitcoina i hakirat ću e-mail račun tvoje bivše žene ili bivšeg muža,’” rekao je Patel. “… Bilo je potpuno anonimno. I nikada nisi mogao pratiti to natrag do osobe koja je to tražila.” Ulbricht je vodio stranicu sve do svog uhićenja 2013. godine, kada ju je zaplijenio FBI. Tijekom suđenja, tužitelji su naveli da je najmanje šest smrtnih slučajeva povezano s predoziranjem drogom kupljenom na Silk Roadu. Tvrde da je Ulbricht prikupio 18 milijuna dolara kroz provizije na desetke tisuća prodaja droga i iznijeli su dokaze prema kojima je navodno pokušao angažirati ljude da ubiju osobe koje su prijetile njegovom biznisu.

U listopadu 2013. godine, FBI je uhitio Ulbrichta u javnoj knjižnici u San Franciscu, na odjelu SF knjiga. Agentima je bilo ključno da ga uhvate dok je bio prijavljen na svoj administratorski profil na Silk Roadu kako bi prikupili nepobitne dokaze o njegovoj ulozi kao “Dread Pirate Roberts”. U trenutku uhićenja, na njegovom prijenosnom računalu bile su bilješke o vođenju stranice, povijest transakcija i kriptografski ključevi.

Na suđenju, Ulbricht je proglašen krivim po sedam točaka optužnice, uključujući trgovinu drogom, pranje novca i hakiranje. Sudski postupak bio je opsežno medijski praćen, a ključni dokazi tužiteljstva došli su iz digitalnih tragova na njegovom računalu.

Najveća pažnja bila je posvećena optužbama da je naručivao ubojstva kako bi zaštitio svoj identitet i poslovanje. Iako su chat logovi i transakcije sugerirali na to, nikakvi zločini nisu zapravo bili počinjeni, što je podiglo pitanje vjerodostojnosti tih dokaza. Obrana je tvrdila da su optužbe bile preuveličane kako bi se osigurala stroža kazna.

Najveća pažnja bila je posvećena optužbama da je naručivao ubojstva kako bi zaštitio svoj identitet i poslovanje. Iako su chat logovi i transakcije sugerirali na to, nikakvi zločini nisu zapravo bili počinjeni, što je podiglo pitanje vjerodostojnosti tih dokaza. Obrana je tvrdila da su optužbe bile preuveličane kako bi se osigurala stroža kazna.

Ulbricht je osuđen na dvostruku doživotnu kaznu bez mogućnosti uvjetnog otpusta, što je mnoge šokiralo. Njegova obitelj i podržavatelji pokrenuli su kampanju za pomilovanje, tvrdeći da je kazna bila nerazmjerno stroga i da je to bio primjer drakonskog pristupa prema pionirima digitalnog doba. Kritikama kazne pridružili su se i oni koji su ukazivali na proceduralne pogreške tijekom suđenja. Silk Road je, s više od 1,5 milijuna transakcija, generirao više od 200 milijuna dolara prihoda od prodaje heroina, metamfetamina, kokaina i drugih droga.

Trump je, obrazlažući svoju odluku, rekao da je kazna bila “pretjerana” i da je ovo “korak prema pravednijem kaznenom sustavu”. Libertarijanska stranka, koja se dugo zalagala za Ulbrichtovo oslobađanje, javno je podržala Trumpa, što je, prema nekim analitičarima, moglo biti ključni faktor u donošenju ove odluke. Međutim, pomilovanje je izazvalo podijeljene reakcije. Za pristaše, kazna je bila znak pretjerivanja u borbi protiv digitalnih zločina, dok su kritičari smatrali da će ovo otvoriti vrata za daljnje zloupotrebe.

Bez obzira na reakcije, Silk Road ostavio je neizbrisiv trag na povijest interneta i kriptovaluta. Iako je platforma ugašena, mnoge slične stranice na dark webu nastale su prema njenom modelu. Danas, nakon više od desetljeća iza rešetaka, Ross Ulbricht ostaje figura koja dijeli mišljenja – od obožavatelja do oštrih kritičara.

Za sve one koji su ga podržavali, Ulbricht je i dalje simbol borbe za osobne slobode. Organizacije poput FreeRoss.org istaknule su kako je kazna bila nerazmjerno stroga, uspjele su skupiti milijune potpisa za peticije koje su zahtijevale pomilovanje.

S druge strane, mnogi smatraju da je njegovo pomilovanje presedan koji može naštetiti borbi protiv ilegalnih tržišta i zloupotrebi internetskih platformi, prenosi poslovni.

Nakon objave pomilovanja, Ross Ulbricht obratio se javnosti, zahvaljujući svim svojim podržavateljima. “Nakon toliko godina tame, sada vidim svjetlo. Ne mogu izraziti koliko sam zahvalan predsjedniku Trumpu i svima koji su me podržavali. Moja borba nije gotova, ali sada imam novu nadu. Hvala vam iz dubine srca.”

