Ryanair želi ograničenje od dva alkoholna pića po putniku u zračnim lukama

Pozvali su Europsku uniju da uvede ograničenje od dva alkoholna pića po putniku u zračnim lukama, primjenjujući to pomoću “njihovih ukrcajnih propusnica na isti način kao što se ograničava prodaja duty-free proizvoda”, navodi se u priopćenju glasnogovornika aviokompanije u ponedjeljak.

“Tijekom kašnjenja letova putnici konzumiraju prekomjerne količine alkohola u zračnim lukama bez ikakvih ograničenja u kupnji ili potrošnji”, dodao je glasnogovornik. “Ne razumijemo zašto putnici u zračnim lukama nisu ograničeni na dva alkoholna pića jer bi to rezultiralo sigurnijim i boljim ponašanjem putnika na letu.”

Irska niskotarifna aviokompanija pokrenula je pravne postupke protiv jednog putnika koji je izazvao nered na letu iz Dublina za Lanzarote u Španjolskoj u travnju prošle godine, prenosi Index.

Prošlog je tjedna aviokompanija priopćila da traži odštetu u iznosu od 15.000 eura od tog putnika nakon što je, kako su naveli, njegovo “neoprostivo ponašanje prisililo let na preusmjeravanje u Porto, gdje je let bio odgođen preko noći, uzrokujući nepotrebne neugodnosti za 160 putnika”.

Što se same odštete tiče, Ryanair je objavio detalje potraživanja, pa se tako može iščitati kako od problematičnog putnika traže 800 eura za gorivo, 7000 eura za smještaj putnika i osoblja, 2500 eura za samo slijetanje na aerodrom u Portu, 750 eura za gubitak prodaje tijekom leta, 1800 eura za zamjenu osoblja i 2500 eura za troškove parnice u Portugalu.

Izvršni direktor Ryanaira Michael O’Leary već je ranije pozvao na ograničenje od dva pića u zračnim lukama, rekavši za britanski dnevnik The Daily Telegraph u kolovozu da za povećanje nasilja među putnicima krivi upravo opijanje.

Nasilje među putnicima u avionima poraslo je posljednjih godina, prema podacima Međunarodne udruge zračnog prometa (IATA) objavljenim prošle godine. U 2023. godini zabilježen je jedan incident s problematičnim putnikom na svakih 480 letova, u usporedbi s jednim incidentom na svakih 568 letova u 2022. godini, navodi udruga, bez detalja koliko je tih incidenata povezano s alkoholom.

Ryanair je istaknuo da oni i druge aviokompanije “već ograničavaju prodaju alkohola na letovima, osobito u slučajevima problematičnih putnika”.

Biti pijan u avionu do te mjere da ugrožavate sebe ili druge ilegalno je u Irskoj. Za to je propisana kazna do 500 funti (592 eura) ili, u težim slučajevima, do četiri mjeseca zatvora ili kazna do 700 funti (829 eura).

