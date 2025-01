Lančani sudar na autoputu: Magla i led prouzrokovali haos u Kazahstanu VIDEO

U lančanom sudaru koji se danas dogodio na autoputu Astana-Ščučinsk u Kazahstanu učestvovalo je prema poslednjim podacima 95 vozila, saopštio je nacionalni operater puteva Kazavtožol.

Kako je javila kazahstanska agencija Kazinform, na licu mesta se nalazi policija i stručnjaci KazAvtoŽola (nacionalnog operatera za upravljanje auto-putevima koje brine o bezbednosti saobraćaja).

Do masovnog lančanog sudara došlo je u 13.28 sati po lokalnom vremenu, zbog nepoštovanja ograničenja brzine i bezbednog rastojanja, na 153. kilometru puta Astana-Ščučinsk kod sela Žanatalap.

Nije saopšteno da li je u lančanom sudaru, koji se dogodio u regionu Akmola, bilo povređenih.

BREAKING: Huge 95 car pileup on Kazakhstan highway amid storm and poor visibility. Unknown severity and number of injuries.

